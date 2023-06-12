Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya gelmiştir ve aslen Antalyalıdır. Yarışmaya Kıbrıs'tan katılmıştır. Aşçılık alanında uzun bir süredir Kıbrıs ve Antalya'da çalışmaktadır. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Celal Sarıgül, MasterChef All Star kadrosunda yer almasıyla birlikte yeteneklerini gösterme fırsatı yakalamıştır.

MasterChef izleyicileri, Celal Sarıgül'ün Antalya kökenli olduğunu ve aşçılık alanında deneyimli bir isim olduğunu bilerek onun mutfak yeteneklerini ve yaratıcılığını görmek için heyecanla beklemektedirler. Yarışmacının lezzetli yemekleri ve farklı tarifleriyle izleyicilere unutulmaz deneyimler yaşatması hedeflenmektedir.

MasterChef 2023 sezonunda Celal Sarıgül'ün performansı ve mutfakta sergileyeceği başarılar, izleyiciler tarafından merakla takip edilecektir.