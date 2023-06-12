MasterChef Burak Revanbahş, 26 yaşında olan ve İstanbul'dan katılan bir yarışmacıdır. Aşçılık kariyerine ilgi duymaya Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde başlayan Burak, aşçılık tutkusunu geliştirmek için Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne başlamıştır. 2018 yılında mezun olan Burak, şu anda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Burak Revanbahş, MasterChef yolculuğunda iddialı bir giriş yaparak hedeflerini ortaya koymuştur. Yaratıcı tarifleri ve lezzet anlayışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Burak, haftalar boyunca zorlu görevlerde yeteneklerini sergilemiştir. Ancak son eleme gecesinde diğer yarışmacılar arasında elenerek hayallerine veda etmiştir.

MasterChef Burak Revanbahş'ın gelecekteki projeleri ve aşçılık kariyerindeki başarıları, izleyiciler tarafından merakla takip edilmektedir. Kendi tarifleriyle ve yaratıcılığıyla adından söz ettiren Burak, MasterChef deneyimiyle birlikte daha da büyüyecek ve lezzet dünyasında kendine özgü bir yer edinecektir.

MasterChef Türkiye 2022 sezonu, rekabetin kızıştığı, lezzet dolu bir yolculuğa devam ederken, Burak Revanbahş da izleyicilerin gözünde unutulmaz bir iz bırakmıştır