Berker Başmanav, MasterChef 2020 sezonunda da yarışmış ve başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. 26 yaşında olan Berker Başmanav, Sakarya Hendek'te doğmuş ve büyümüştür. Profesyonel bir aşçılık geçmişi olan Berker, yaratıcı tarifleriyle dikkat çekmektedir.

Sosyal medya platformlarında da aktif olan Berker Başmanav, yemek tariflerini ve lezzetli fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmaktadır. MasterChef 2023 sezonunda jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi usta şefler olurken, Berker Başmanav gibi yetenekli yarışmacılar da programa renk katmaktadır.

Izleyiciler, Berker Başmanav'ın mutfak becerilerini ve yaratıcılığını merakla beklemekte ve onun lezzetli yemeklerini keşfetmek için heyecanla yeni sezonun başlamasını beklemektedir.