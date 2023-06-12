35 yaşındaki Azize Polat, Adana kökenli bir ev hanımı ve üç çocuk annesidir. MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurusunda kabul edilen Azize, uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır. Kendisini geliştirmek için 30 kilo veren Azize, mutfakta gösterdiği yeteneklerle jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Aşçılık eğitimi almayan Azize, eleme turunda dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile şeflere sunmuştur. Bu lezzetli sunumuyla şeflerin beğenisini kazanan Azize, yoluna devam etme şansını elde etmiştir.

Ancak Azize'nin yolculuğu, bazı iniş çıkışlarla dolu olmuştur. MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım 2021 tarihli bölümünde yarışmadan elenen Azize, izleyiciler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Ancak, 15 Kasım 2021 tarihinde verilen ikinci bir şansla ana kadroya geri dönmeyi başarmıştır. Bu dönüşüyle Azize, hırslı ve kararlı yapısıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmiştir.

MasterChef Azize'nin mutfakta sergilediği başarılar ve enerjik kişiliği, onu sevilen bir yarışmacı haline getirmiştir. İzleyiciler, Azize'nin performansını merakla takip etmekte ve onun yarışmadaki ilerleyişini heyecanla beklemektedir.

Azize Polat'ın MasterChef Türkiye'deki macerası devam ederken, izleyicilerin ve hayranlarının desteğini arkasına alarak daha da ileriye taşımak için mücadele etmektedir.