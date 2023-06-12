Ayyüce Kamit, 1996 yılında Sakarya'da doğmuştur. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünden mezun olan Ayyüce, mutfak sanatlarına olan ilgisini takip ederek profesyonel aşçılık eğitimi almıştır. Bir restoranda stajını tamamlayıp bir yıl boyunca aktif olarak çalıştıktan sonra Marmaris'te bir otelde İtalyan Mutfağı'nda çalışmıştır. İstanbul'a dönüşünde ünlü bir restoranda çalışmaya başlamıştır.

Ayyüce Kamit, Masterchef 2020 sezonunda ana kadroda yer alarak yeteneklerini sergilemiş ve şimdi ise MasterChef All Star kadrosunda yer almaktadır. Bu deneyimli ve yetenekli yarışmacı, MasterChef sahnesinde kendini kanıtlamak ve lezzetli yemekleriyle izleyicileri etkilemek için mücadele edecektir.

MasterChef 2023 sezonunda jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi usta şefler yer alırken, Ayyüce Kamit gibi başarılı yarışmacılar da programın heyecanını artırmaktadır. Izleyiciler, Ayyüce Kamit'in performansını merakla takip etmekte ve onun yarışmadaki başarısını görmek için sabırsızlıkla beklemektedir.