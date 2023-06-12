Arem Yüce, MasterChef 2020 sezonunda yer alan başarılı bir yarışmacıdır. 23 yaşında olan Arem, Diyarbakır'dan yarışmaya katılmıştır. İşletmeci olan Arem Yüce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Yarışmanın başlangıcında, kendi özgün tarifi olan "Kuzuların Sessizliği" adını verdiği yemeğiyle dikkatleri üzerine çeken Arem, üçlü düelloda diğer yarışmacılar Yakup ve Batuhan ile mücadele etmiş ve birinci olmuştur. Ancak, ilk 16'ya giremeyen Arem Yüce daha sonra yedeklerden tekrar yarışmaya katılmıştır.

MasterChef Arem'in genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performans ve yetenekleri izleyicilerin takdirini kazanmıştır. Kendine özgü tarifleri ve mutfakta sergilediği becerileriyle dikkat çeken Arem, izleyicilerin favori yarışmacıları arasında yer almıştır.

Dün akşamki Adana Kebabı bölümünde, Arem'in verdiği esprili yanıt stüdyoda kahkaha tufanı yaratmıştır. Arem, "Şefim onu babam yapmıştı, riske atmadı. Geçti yaptı" şeklindeki espriyle izleyicileri güldürmeyi başarmıştır.

Arem Yüce'nin sosyal medya hesaplarını takip etmek isteyenler, Instagram'da @aremthecook kullanıcı adını takip edebilirler.

MasterChef Arem'in katılımıyla renklenen ve heyecanı daha da artan MasterChef Türkiye programının yeni bölümleri merakla beklenmektedir. Arem Yüce'nin mutfak yeteneklerini daha da geliştireceği ve izleyicilere unutulmaz lezzet deneyimleri sunmaya devam edeceği şüphesizdir.