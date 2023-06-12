MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in gözetiminde gerçekleşen yarışmada, Araz Aknam da önceki sezonlarda boy gösteren bir isim olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Araz Aknam, kendisi hakkında şu bilgileri paylaşıyor:

Araz Aknam, İstanbul'da yaşayan ve aslen İran Azerisi olan bir isimdir. 33 yaşında olan Araz, İran'da 10 yıl ve Los Angeles'ta 8 yıl yaşamıştır. Meslek olarak inşaat mühendisi olan Araz, mutfakta profesyonel olarak çalışmamaktadır. Ancak küçük yaşlardan itibaren mutfakla ilgilenen Araz, hobilerini ciddiye alarak mutfak becerilerini geliştirmiştir.

Araz Aknam, MasterChef yarışmasında uzun süre yükselen bir performans sergilemiştir. Ancak ilerleyen aşamalarda Eren ve Mert ile girdiği eleme potasında elenmiştir. Bu sezonun ardından Araz Aknam, MasterChef All Star kadrosunda yer alarak bir kez daha yarışmaya katılmıştır.

Araz Aknam, sosyal medyada da aktif bir şekilde paylaşımlar yapmaktadır. Instagram hesabında kendi fotoğraflarını ve yemek videolarını paylaşan Araz, yaklaşık 236 bin takipçiye sahiptir.

MasterChef Araz Aknam, yetenekleri ve mutfak tutkusuyla izleyicilerin dikkatini çeken bir isim olmuştur. İran ve farklı ülkelerin mutfağına aşina olan Araz, yaratıcı tarifleri ve lezzetli yemekleriyle gastronomi dünyasında kendine özgü bir iz bırakmaktadır. Gelecekteki planları ve hedefleri ise büyük bir merak konusu olarak takip edilmektedir.