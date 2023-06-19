MasterChef All Star programında, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Yılmaz Öztürk'ün jüri üyeliğiyle devam eden ana kadro seçmeleri sürüyor. İlk grupta yer alan 2018-2019 yarışmacıları arasından, ana kadroya giren ilk 5 isim belirlendi. Diğer yarışmacılar ise bugün yayınlanacak bölümde yedek kadroya girebilmek için yoğun bir mücadele verecekler. Heyecan dolu yarışma, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ana Kadroya Girdiğini Duyunca Çığlık Attı

MasterChef All Star'da Hakan, gün sonunda ortaya çıkardığı üstün tabağıyla üçüncü sırada yer alarak yedekler arasında mücadeleye devam etme hakkını elde etti. Mustafa ve Rıfat ise finale kalmak için karşı karşıya geldi. Ustalara sunulan tabağıyla beğeni toplayan Rıfat, MasterChef ana kadrosuna dahil olan beşinci yarışmacı oldu.