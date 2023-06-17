MasterChef Türkiye All Star, yeni sezonuyla birlikte hızlı bir başlangıç yaptı ve 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yarışmış isimler arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Son yayınlanan 3. bölümde ise Danilo Zanna ile Mehmet Sur arasındaki gerginlik geceye damga vurdu.

Mehmet Sur: Diskalifiye Olmak İstiyorum

Mehmet Sur, imza tabağında beklenen başarıyı gösteremeyince kendi yöntemleriyle yemeği hazırlama yoluna gitti, bu durum da Danilo Zanna'nın tepkisine neden oldu. Zanna'nın "Saygısızlık" sözlerini kabul etmeyen Sur, herkese saygılı olduğunu belirterek "45 yaşında bir insanım ve saygısızlık sözünü kabul etmiyorum. Diskalifiye olmak istiyorum, yönetim de bunu duysun" şeklinde konuştu.

'Gözyaşlarına Hakim Olamadı'

Tartışma sırasında müdahale eden şef Mehmet Yalçınkaya, uyarılarına rağmen sözlerini dinlemeyen Mehmet Sur'a öfkeyle seslenerek "Eğer beni dinlemek istiyorsan dinle, dinleyemeyeceksen kapı orada" diyerek bağırdı. Mehmet Sur ise yaşananların ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına engel olamadı.

Danilo Zanna Sözlerinin Yanlış Anlaşıldığını Söyledi

Danilo Zanna, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Mehmet Sur'un karakteriyle ilgili bir şey söylemediğini vurgulayarak açıklama yaptı. Mehmet Sur ve Danilo Zanna arasındaki gerginlik, kısa sürede tatlı bir şekilde sonlandı.