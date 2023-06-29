Dün akşam TV8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde ana kadro seçmeleri devam etti. İbrahim adlı yarışmacının tabağında hem kasnak unuttuğunu hem de yasak olan bir malzemeyi tadım yaptığını fark eden şef Mehmet Yalçınkaya, "Lütfen kendinize gelin, bu durumdan sıkıldık" şeklinde bir tepki gösterdi.

"Tabağı Değerlendirmeye Almayacağız"

İbrahim, ilk turu başarıyla geçerek ikinci tura kaldı. İkinci turda şeflerin isteği üzerine erik ve bal kullanarak yemek yapması gerekiyordu. Ancak İbrahim, sürenin sonunda yasak olan kasnak malzemesini tabağında unutmuştu. Şef Mehmet Yalçınkaya, bu durumu fark ederek "İbrahim'in başına talihsiz bir olay geldi. Maalesef bu, MasterChef'te 2 ya da 3 kez karşılaştığımız bir durum. Kurallar gereği, içinde kasnak unutulan hiçbir tabağı değerlendirmeye almıyoruz. Dolayısıyla senin tabağını da değerlendirmeye almayacağız" şeklinde açıklama yaptı.

"Arkadaşlar kendinize gelin"

Şef Mehmet Yalçınkaya, İbrahim'in daha sonra tabağının tadına baktığını fark etti ve bu duruma tepki gösterdi. "Süre bitimine kadar sizde, süre bittikten sonraki tadım aşamasında da bizde. Ciddi bir şımarıklık var. Kasnağı unutuyorsun, tabağı yiyorsun... Arkadaşlar lütfen kendinize gelin, gerçekten bu durumdan sıkıldık" şeklinde konuştu.