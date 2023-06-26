TV8'de heyecanla takip edilen MasterChef All Star programında ana kadro seçmeleri büyük bir heyecanla sürüyor. Dün akşam yayınlanan bölümde yaşanan olay ise izleyicileri şaşırttı. Azize, jüri üyelerine lekeli bir bardakta tatlı sununca jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya büyük bir öfke patlaması yaşadı. Sinirlenerek "Bu lekeli bardağı nasıl getirebildin buraya? Ben müşteri olsam bu tabağı çevirir ve geri veririm" dedi ve tatlıyı tabağa döktü.

Azize'nin Kirli Tabağı Mehmet Şefi Çileden Çıkardı

MasterChef programında konuk jüri üyesi olarak Murat Bozok'un yer aldığı bölümde, birbirinden yetenekli yarışmacılar jüri karşısına çıktı. Araz, Ateş, Sergen, Azize, Burcu, Mert, Dilara, Hamza, Rabia Nur, Milhan, Tunahan, Emre, Görkem, İbrahim, Fatma, Tahsin ve Pelin, heyecanla beklenen yarışmada yer aldı. İlk turu geçen yarışmacılar, ikinci etapta ise kıyasıya bir mücadeleye girişti. Bu turda, verilen ana ürünlerle en yaratıcı yemeği hazırlamak için ellerinden geleni yaptılar. Azize, krem peynir ve balzamik sirke kullanarak özgün bir tatlı oluşturmayı hedefledi, ancak tatlıyı lekeli bir bardakta sunması sebebiyle tepki topladı.

Mehmet Yalçınkaya Tabağı Döktü

MasterChef programında Azize'nin sunumuyla ilgili yaşanan olayda, jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya sinirlerine hakim olamadı. Azize'nin bardağındaki lekeleri fark eden Yalçınkaya, sert bir şekilde "Bu bardak niye böyle? Nasıl getirebildin buraya? All Star'da en çok dikkat ettiğimiz şey bu. Sen bu şekilde bir bardağı müşteriye götürsen ne olur? Ben müşteri olsam, bu tabağı çevirir ve geri veririm. Bana getirdiğin bardak pis" dedi ve bardaktaki tatlıyı tabağa döktü.