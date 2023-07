MasterChef All Star'da heyecan dolu bir akşamı geride bıraktık. TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef All Star'da, yedek kadro için beklenen an geldi. Bu akşamki bölümde, yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini yaparak, istenen yemekleri doğru bir şekilde hazırlayarak programda yer almak için mücadele ettiler. Her biri kendi yeteneklerini sergiledi ve jüri üyelerini etkilemeye çalıştı. Şimdi gözler, jüri üyelerinin değerlendirmelerine ve yedek kadronun açıklanmasına çevrildi.

Masterchef All Star Yedek Kadroya Kim Girdi

MasterChef All Star ilk turda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Araz ve Azize, yedek kadroya katılmaya hak kazandılar.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021