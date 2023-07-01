MasterChef All Star'da heyecan dolu bir akşamı geride bıraktık. TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef All Star'da, yedek kadro için beklenen an geldi. Bu akşamki bölümde, yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini yaparak, istenen yemekleri doğru bir şekilde hazırlayarak programda yer almak için mücadele ettiler. Her biri kendi yeteneklerini sergiledi ve jüri üyelerini etkilemeye çalıştı. Şimdi gözler, jüri üyelerinin değerlendirmelerine ve yedek kadronun açıklanmasına çevrildi.
Masterchef All Star Yedek Kadroya Kim Girdi
MasterChef All Star ilk turda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Araz ve Azize, yedek kadroya katılmaya hak kazandılar.
MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021Kaynak: Nuray Çağlar