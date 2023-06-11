MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili detaylar merak ediliyor, ancak benim bilgi kaynaklarım 2021 yılıyla sınırlı olduğu için güncel bilgilere ulaşamıyorum. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef Türkiye'nin her sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

Somer Sivrioğlu'nun MasterChef Türkiye yeni sezon fragmanında yer almadığı ve bu durumun dikkat çekmişti. Fragmanda Mehmet Şef ve Danilo Şef'in göründüğü, ancak Somer Sivrioğlu'nun tanıtımda bulunmaması izleyiciler tarafından merak edildi.

Somer Sivrioğlu Yerine Gelen Yeni İsim Yılmaz Öztürk Oldu

MasterChef All Star'ın yaklaşan yeni sezonunda, 1. bölüm fragmanında Somer Sivrioğlu'nun yer almadığı ve yerine yeni bir şef olan Yılmaz Öztürk'ün tanıtıldı.

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

MasterChef'in yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk, 1998 yılında meslek hayatına adım atan bir şef ve işletmecidir. Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında 1999-2007 yılları arasında çalışmıştır. 2012 yılında Alaçatı'da kendi restoranını kurarak şeflik ve işletmecilik yapmaya başlamıştır.

Yılmaz Öztürk, 'Chaine des Rotisseurs' üyesidir ve 2004 yılında Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2007-2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yapmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesi'nde 2014 yılında eğitmenlik yapmıştır.

Daha sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi olmuştur. Yılmaz Öztürk, evlidir ve bir çocuk sahibidir.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da doğmuştur. Ailesinden gelen aşçılık yeteneğiyle önceleri sadece İtalyan mutfağıyla ilgilenmiştir. Ancak, amcasının hastalanması üzerine bir süre Londra'da kalmış ve farklı mutfaklarda çalışmaya başlamıştır.

Bir hafta sonu İstanbul'a tatil için gittiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanışmış ve evlenmiştir. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra, İtalyan ve Türk mutfağını bir araya getiren bir restoran açmıştır.

Danilo Zanna'nın kendine özgü mutfak tarzı ve lezzetleri, İtalyan ve Türk mutfaklarının harmanlanmasından oluşmaktadır.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, Türkiye'de 'Fusion Mutfak' akımını ilk uygulayan isimlerden biridir. Bu çalışmalarıyla dünya çapında başarılar elde etmiştir.

1974 yılında Bolu'da doğan Mehmet Şef, aşçılık kariyerine olan ilgisiyle kendini geliştirmiştir. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlanmıştır.

Mehmet Yalçınkaya, Türk mutfağına olan ilgisini çeşitli fuarlarda, festivallerde ve yarışmalarda göstermiş ve bu etkinliklerde birçok madalya, şilt ve sertifika kazanmıştır. Ayrıca Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi farklı ülkelerde ve kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmıştır.

Mehmet Yalçınkaya, yaratıcı ve özgün tarzıyla Türk mutfağını farklı mutfaklarla birleştirerek Fusion Mutfak konusunda önemli bir isim olmuştur.

MEHMET ŞEF’İN PARMAKLARINA NE OLDU?

MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutmasının bir acı hikayesi var. Bir kaza sonucu parmaklarını kaybeden Mehmet Yalçınkaya, geçmişte bir kıyma makinesine elini kaptırmış ve üzücü bir şekilde üç parmağını kaybetmiştir.