MasterChef All Star 2023 yarışması için heyecan dorukta! Yayımlanan fragmanla birlikte All Star kadrosu belli oldu, ancak Somer Şef'in fragmanda yer almaması izleyenlerin dikkatini çekti ve "Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?" sorularını beraberinde getirdi. MasterChef All Star 2023 sezonu MasterChef All Star yarışmacıları diğer eski yarışmacılar arasından seçildi ve büyük bir heyecanla bekleniyor.

MasterChef All Star 2023 yarışmacılar

"TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'in heyecanla beklenen 2023 sezonunda kıran kırana mücadele yaşanacak. All Star kadrosu açıklandı ve yarışmacılar, geçmiş sezonlarda tabakları ve azimleriyle iz bırakan isimlerden oluşuyor.

Barbaros Yoloğlu, Araz Aknam, Hasan Biltekin, Kerem Giritlioğlu, Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy, Serhat Doğramacı, Uğur Kardaş, Hakan Kanık, Mehmet Sur, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır, Kıvanç Ermiş, Suna Aydın, Mustafa Aydın, Faruk Batuhan Öner, Bahri Papila, Orhan Eren, Onur Dursun, Eray Aksungur, Sefa Okyay Kılıç, Ebru Has, Ayyüce Kamit, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Duygu Acarsoy, Celal Sarıgül, Arem Yüce, Gülşah Suna, Eren Kaşıkçı, Tahsin Küçük, Sergen Özen, Dilara Başran, Görkem Demiral, Pelin Zaman, Azize Polat, Rabia Nur Çamurlu, Milhan Erdem, Mert Ateş Durukan, Hamza Mercimek, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fatma Polat, Metin Yavuz, Kıvanç Karadeniz, Ayaz Geçer, Tolga Şener, Yağız Özçelik, Büşra Zambak, Fatma Nur Uçar, Barış Demir, Burak Revanbahş, Serpilay Salkım, Tayfun Genç, Çağatay Akgül, Şule Yaman, Kaan Noyanalpan, Dilan Karataş, Gamze Tosun ve Eda Karabulut, MasterChef All Star kadrosunda yer alacak.

MasterChef All Star 2023 Somer Sivrioğlu Neden Yok

MasterChef Türkiye All Star fragmanı izleyicileri heyecanlandırırken, dikkatlerden kaçan detaylardan biri de şeflerden Somer Sivrioğlu'nun fragmanda yer almaması oldu. Daha önce ayrılacağı söylentileri çıkan Somer Şef'in neden ayrıldığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.