Alican Sabunsoy kimdir?

Alican Sabunsoy, Adana'nın yetenekli şeflerinden biridir. 1991 yılında dünyaya gelen Alican, Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Mutfakla olan ilgisi ise daha genç yaşlarda başlamıştır.

Hangi yarışmada ikinci oldu?

Alican Sabunsoy, MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda yarışmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Uzun ve zorlu bir mücadele sonucunda ikinci olarak tamamladığı yarışma, onun yeteneklerini ve mutfakta ne kadar iddialı olduğunu göstermiştir.

Ne yapıyor, neler yapıyor?

MasterChef yarışmasında elde ettiği ikincilik derecesi, Alican Sabunsoy'a yeni kapılar açmıştır. Şu anda kendi mutfak yolculuğuna devam eden Alican, özgün tarifleri ve lezzetli yemekleriyle mutfak dünyasında adından söz ettirmektedir. Aynı zamanda mutfak deneyimini sosyal medya üzerinden paylaşarak takipçileriyle buluşmaktadır.

Alican Sabunsoy, MasterChef Türkiye serüveninin ardından büyük bir motivasyonla kendi yolunda ilerlemekte ve mutfakta yaratıcılığını sürdürmektedir. Onun lezzet dolu yolculuğu, daha nice başarılarla devam edeceğe benziyor.