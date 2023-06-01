MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen yeni sezonu All-Star formatıyla başlıyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu hem jüri üyeleri olarak görev yapacaklar hem de yarışmacılara eğitim verecekler. Yayınlanan yeni sezon fragmanında, yarışmada yer alacak isimler henüz açıklanmadı. İzleyiciler, fragmanda sadece jüri üyelerini görerek, yeni sezonun merakla beklenen yarışmacılarının kimler olduğu merak konusu oldu.

Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye kadrosunda var mı?

MasterChef All-Star toplantısında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Ömür Akkor'un yer aldığı fotoğrafı İrem Kanan, 'MasterChef All Star son hazırlıklar' notuyla paylaştı. Toplantıda Somer Sivrioğlu'nun bulunmaması dikkat çekerken ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi