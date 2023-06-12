Suna Aydın, 10 Ekim 1986'da İskenderun'da dünyaya geldi. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık eğitimi alarak sektöre ilk adımını attı. Kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi farklı mutfaklarda head chef, koordinatörlük ve danışmanlık yaparak meslekteki yetkinliğini artırdı.

Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı bulunan Suna Aydın, mutfakta yaratıcılığını ve lezzet bilgisini konuklarına sunuyor. Yarışmacının 11 yaşında Batın adında bir oğlu bulunmaktadır.

Suna Aydın, MasterChef 2023 sezonunda tecrübelerini ve yeteneklerini gösterme fırsatı buluyor. Yarışmada ona bol şans dileriz! Yeni haberler ve güncellemeler için bizi takipte kalın.