Batuhan Bayır, 22 yaşında ve İstanbul'dan yarışmaya katıldı. Türkiye'deki birçok restoranda çalışma fırsatı bulmuş olan genç aşçı, yarışmaya MasterChef şampiyonu olmak ve kendini kanıtlamak amacıyla geldiğini ifade etmişti. Batuhan, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, "22 yaşındayım ama birçok üniversite konuşma yapmak için beni çağırıyor. Bu çok gurur verici. Bu yol kapandı ama belki daha fazla yol açılacak. Burası benim için okul oldu. Bundan sonraki yarışma hayatıma tabi ki devam edeceğim. Umarım bundan sonra da görüşürüz." dedi.

Batuhan Bayır'ın bu yoldaki kararlılığı ve heyecanı, MasterChef 2023 sezonunda izleyicilere birçok heyecanlı anı yaşatacak gibi görünüyor. Yarışmada ona bol şans dileriz! Yeni haberler ve güncellemeler için bizi takipte kalın.