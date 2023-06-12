MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ikinci ismi Gamze Tosun, ileriye taşıdığı heyecanla dikkatleri üzerine çekiyor. Ev hanımı olan Gamze Tosun, evli ve 5 çocuk annesidir. Yemek yapmayı seven Tosun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika sahibi oldu. 34 yaşında olan Gamze Tosun aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde öğrencidir.

Gamze Tosun'un MasterChef 2022'de ikinci olarak ileriye taşıdığı heyecan ve başarısı büyük bir ilgiyle karşılandı. Yarışmadaki performansıyla adından söz ettiren Tosun'un ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.