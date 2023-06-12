Kıvanç Ermiş, ilgi duyduğu diğer alan olan aşçılık üzerine eğitim alarak kariyerine yeni bir yön verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümünde eğitim hayatına devam ederken, Private cheflik yapma kararı aldı. Aynı zamanda birkaç işletmenin talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti de vermeye başladı.

Ailesinin Bodrum'daki işletmesinde küçük yaşlardan itibaren mutfakla tanışan Kıvanç Ermiş, mutfakta yeteneklerini keşfetti ve bu yeteneklerini MasterChef 2019'da gösterme fırsatı buldu. Kıvanç, yemek yapma tutkusuyla hem jürilerin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kıvanç Ermiş, gastronomi dünyasında daha çok başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ediyor. Yeni projeleri ve başarılarıyla bizleri heyecanlandırmaya devam edeceğine inanıyoruz. Yeni haberler ve güncellemeler için takipte kalın!