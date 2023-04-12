42 Maslak'ta, İletişim stratejisti ve TV sunucusu Ertan Özyiğit’in moderatörlüğünü yaptığı, ‘Maslak Muhabbet Olsun’ söyleşisinin konukları araştırmacı yazar Fahar Yurdözü ve Hamza Yardımcıoğlu idi. Sohbet, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Berdan Mardini ve Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın da katılımıyla hayli renkli dakikalara sahne oldu.

42 Maslak’ın içinde yer alan Türk Lezzet Müzesi'nde gerçekleşen ’Maslak Muhabbet Olsun’ sohbetini Buray, Ayşe Boyner, Alize Danacı gibi sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de ilgiyle izledi.

Türkiye'nin köklü lokantaları ve dükkanları ile zenginleşen Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak’ın sanat, eğlence ve gastronominin DNA’sını değiştiren vizyoner konsept anlayışını yansıtıyor. Anadolu’nun yemeklerine duydukları tutkuyu mutfaklarına yansıtan 42 Maslak, geçmişin tariflerini geleceğe taşıma misyonu da taşıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi