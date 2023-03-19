Maske Orkestra 2016 yılında Şenan KERÇİN önderliğinde kurulmuş olup birçok güzel esere imza attı. ''Yıldızlı Ezgiler'' albümünden sonra Hatice Yıldız'ın da Maske Orkestra ekibine solist olarak katıldığını belirten Kerçin, "Yeni çıkaracağımız ''Yanızlığa Merhaba'' ve ''Koca Dünya'' eserlerine klip çekip önümüzdeki günlerde Maske Orkestra YouTube kanalında ve dijital platformlarda yerimizi alacağız." dedi.

Basın ve Menajerliğini Serkan Deniz'in yaptığı Maske Orkestra, birçok mekanda ve festivallerde sahne alıyor. Orkestra olarak pandemi döneminde stüdyoda çalıştıklarını ve yeni besteler yaptıklarını belirten Maske Orkestrası üyeleri, her ay bir esere klip çekip yayınlayacaklarını belirttiler.

Maske ekibi yedi kişiden oluşmaktadır.

Maske Orkestra

Şenan Kerçin - Klarnet

Emre Demirhan - Klavye-Bağlama

Hatice Yıldız - Solist

Arda Öztürk - Davul

Batuhan Birkan - Gitar

Semih Ercan - Perküsyon

Can kaya - Bass Gitar