Yerli filmler arasında nadir rastlanan bir türe sahip olan, ters köşelerle dolu Maske’nin yönetmen koltuğunda Berker Berki otururken senaryosunu Emrah Ertaş kaleme aldı. Travmatik anılarla aile bağlarına farklı bir bakış sunan film, ‘Barış’ karakterinin çelişkili ruh hali ve kontrolünü sağlayamadığı duygularıyla hem kendisini hem de çevresindekileri sürüklediği olayları merkezine alıyor.

‘KAAN TURGUT’ KARAKTERDEN KARAKTERE GİRECEK

Genç ve başarılı oyuncu Kaan Turgut’un başrolünü üstlendiği ‘Maske’ filminde ‘Barış’ karakterden karaktere girerek seyircileri şaşırtacak. Geçmişin izinden kurtulamayan Barış çevresindeki insanları ‘kandırarak’ hedefine adım adım yaklaşacak. İnsanları manipüle ederek istediklerini dolaylı yoldan yaptıran ‘Barış’ büründüğü kişilikleriyle dehşete düşürecek.

Cesur senaryosuyla beyaz perdede baş döndürücü bir etki yaratacak filmin kadrosunda

Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan yer alıyor.

Maske, gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor.



Maske 9 Haziran’da sinemalarda!

Yapım : Satre Film Yapım

Yapımcı : Hande Ertaş-Emrah Ertaş

Yönetmen : Berker Berki

Senarist : Emrah Ertaş

Görüntü Yönetmeni : Jean Paul Seresin

Oyuncular : Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanli, Ulvi Alacakaptan

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi