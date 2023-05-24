Yerli filmler arasında nadir rastlanan bir türe sahip olan, ters köşelerle dolu Maske’nin yönetmen koltuğunda Berker Berki otururken senaryosunu Emrah Ertaş kaleme aldı. Travmatik anılarla aile bağlarına farklı bir bakış sunan film, ‘Barış’ karakterinin çelişkili ruh hali ve kontrolünü sağlayamadığı duygularıyla hem kendisini hem de çevresindekileri sürüklediği olayları merkezine alıyor.
‘KAAN TURGUT’ KARAKTERDEN KARAKTERE GİRECEK
Genç ve başarılı oyuncu Kaan Turgut’un başrolünü üstlendiği ‘Maske’ filminde ‘Barış’ karakterden karaktere girerek seyircileri şaşırtacak. Geçmişin izinden kurtulamayan Barış çevresindeki insanları ‘kandırarak’ hedefine adım adım yaklaşacak. İnsanları manipüle ederek istediklerini dolaylı yoldan yaptıran ‘Barış’ büründüğü kişilikleriyle dehşete düşürecek.
Cesur senaryosuyla beyaz perdede baş döndürücü bir etki yaratacak filmin kadrosunda
Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan yer alıyor.
Maske, gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor.
Maske 9 Haziran’da sinemalarda!
Yapım : Satre Film Yapım
Yapımcı : Hande Ertaş-Emrah Ertaş
Yönetmen : Berker Berki
Senarist : Emrah Ertaş
Görüntü Yönetmeni : Jean Paul Seresin
Oyuncular : Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanli, Ulvi Alacakaptan
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi