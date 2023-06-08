Yapımı Satre Film Yapım’a yapımcılığı Hande Ertaş ve Emrah Ertaş’a ait olan gizem ve gerilim filmi ‘Maske’ filmi Cuma günü vizyona giriyor. Maske, gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor.

Yönetmenliğini Berker Berki’nin senaryosunu Emrah Ertaş’ın üstlendiği ‘Maske’ filmi cuma günü vizyona giriyor. Ters köşelerle dolu ‘Maske’nin kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan yer alıyor.

Barış’ın (Kaan Turgut) çelişkili ruh hali ve kontrolünü sağlayamadığı duygularıyla hem kendisini hem de çevresindekileri sürüklediği olayları merkezine alan ‘Maske’ filminde başarılı oyuncu Mert Turak da unutulmayacak özel bir karaktere imza attı. Ülkenin önde gelen kostüm tasarımcısı ‘Toprak’a hayat veren Mert Turak ‘ Toprak çok şahsına münhasır bir tasarımcı, özel bir rol ve bana nasip olduğu için çok mutluyum. Önemli bir başyapıt olarak hem Türkiye hem dünya sinemasına bir eser bıraktığımıza inanıyorum’ diyerek duygularını dile getirdi.

Toprak aniden patlayan siniri, lafını esirgememesi ve rahatlığıyla kendisini hem sevdirecek hem sinirlendirecek. Yüksek egosunun altında yatan temiz kalbiyle sinema seyircisinin gönlünü kazanacak.

Cesur senaryosuyla ‘Maske’ Cuma günü sinemalarda!



Yapım : Satre Film Yapım

Yapımcı : Hande Ertaş-Emrah Ertaş

Yönetmen : Berker Berki

Senarist : Emrah Ertaş

Görüntü Yönetmeni : Jean Paul Seresin

Oyuncular : Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan