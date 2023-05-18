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Maske, gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 10 Filmi Nerede Çekildi? Fast X Çekim Mekanları

Hızlı ve Öfkeli 10 Filmi Nerede Çekildi? Fast X Çekim Mekanları

Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan yer alıyor. Sürprizlerle dolu filmin her karakteri için yoğun çalışmalara imza atıldı. Karakterleri ile bütünleşen oyuncular başarılarıyla kendilerine hayran bırakacak.

Cesur senaryosuyla beyaz perdede baş döndürücü bir etki yaratacak filmin kadrosunda

Yönetmenliğini Berker Berk i’nin, senaryosunu Emrah Ertaş ’ın üstlendiği ‘ Maske ’ filmi hikayesiyle ve görsel dünyasıyla sinema seyircisine özlediği hissi yaşatırken kadrosundaki birbirinden başarılı isimlerle de göz dolduracak. Oyuncuların sinema perdesinde devleşeceği performanslar büyük beğeni toplayacak.