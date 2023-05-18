Yönetmenliğini Berker Berki’nin, senaryosunu Emrah Ertaş’ın üstlendiği ‘Maske’ filmi hikayesiyle ve görsel dünyasıyla sinema seyircisine özlediği hissi yaşatırken kadrosundaki birbirinden başarılı isimlerle de göz dolduracak. Oyuncuların sinema perdesinde devleşeceği performanslar büyük beğeni toplayacak.

Maske Filminin Oyuncu Kadrosu

Cesur senaryosuyla beyaz perdede baş döndürücü bir etki yaratacak filmin kadrosunda 

Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan yer alıyor. Sürprizlerle dolu filmin her karakteri için yoğun çalışmalara imza atıldı. Karakterleri ile bütünleşen oyuncular başarılarıyla kendilerine hayran bırakacak.

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Maske Filminin Konusu

Maske, gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor.
 

Yapım : Satre Film Yapım

Yapımcı : Hande Ertaş-Emrah Ertaş

Yönetmen : Berker Berki

Senarist : Emrah Ertaş

Görüntü Yönetmeni : Jean Paul Seresin

Oyuncular : Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanli, Ulvi Alacakaptan 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi