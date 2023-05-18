Yönetmenliğini Berker Berki’nin, senaryosunu Emrah Ertaş’ın üstlendiği ‘Maske’ filmi hikayesiyle ve görsel dünyasıyla sinema seyircisine özlediği hissi yaşatırken kadrosundaki birbirinden başarılı isimlerle de göz dolduracak. Oyuncuların sinema perdesinde devleşeceği performanslar büyük beğeni toplayacak.
Maske Filminin Oyuncu Kadrosu
Cesur senaryosuyla beyaz perdede baş döndürücü bir etki yaratacak filmin kadrosunda
Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan yer alıyor. Sürprizlerle dolu filmin her karakteri için yoğun çalışmalara imza atıldı. Karakterleri ile bütünleşen oyuncular başarılarıyla kendilerine hayran bırakacak.
Maske Filminin Konusu
Maske, gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor.
Yapım : Satre Film Yapım
Yapımcı : Hande Ertaş-Emrah Ertaş
Yönetmen : Berker Berki
Senarist : Emrah Ertaş
Görüntü Yönetmeni : Jean Paul Seresin
Oyuncular : Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanli, Ulvi Alacakaptan
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi