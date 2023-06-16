Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Masal Festivali, Masalİstanbul 'Güneşe Uzanan Masallar' temasıyla önce İstanbul Küçükçekmece'de sonra da Hatay'da çocuklarla buluştu. 5 gün boyunca Masal Anlatıcıları, Masal Bisikleti ve Masal Kamyonu, IV. Masalİstanbul Festivali kapsamında Küçükçekmece'nin 9 farklı noktasında masal severlerle buluşurken, 12-13 Haziran arasında Hatay deprem bölgesinde çocuklarla masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptı.

Küçükçekmece’de Masal İstanbul nasıl geçti?

6-10 Haziran arasında Küçükçekmece'de düzenlenen Masalİstanbul, ilçenin 9 farklı noktasında masal severlerle buluştu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Masalİstanbul'u "Hayatında hiç masal dinlememiş çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi masalla buluşturduk" diyerek özetliyor. Masal Kamyonu ve masal bisikleti, Seyir Parkı, Soyak Amfi, Cennet Meydan, Güzel Sanatlar Akademisi, Göl Kenarı Amfi Tiyatro gibi Küçükçekmecelilerin buluşma noktalarında yer aldı. Masalİstanbul Festivali'nin kapanış programı ise farklı kültürleri bir arada bulunduran "Antakya Medeniyetler Korosu"nun muhteşem konseriyle gerçekleşti.

Masalların iyileştirici gücüne inanıyoruz!

Küçükçekmece Belediyesi, büyük deprem felaketinden sonra masallara özlem duyan Hataylı çocukları es geçmedi. Küçükçekmece tarafından gelenek haline gelen Uluslararası Masal Festivali: Masal İstanbul’u belediye, Hatay’a taşıdı. Masalların ve dayanışmanın iyileştirici gücüne inanan Küçükçekmece Belediyesi, Masal Kamyonu ile Hatay’da depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Küçükçekmece Belediyesi hikaye anlatıcıları Hatay’ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir Mahalleleri’nde çocuklara en güzel masalları anlattı. Masal kamyonu iki gün boyunca mahalle mahalle, köy köy gezerek masalların büyülü dünyasına çocuklarla beraber yolculuk yaptı.

‘Buradaki çocukların yüzlerinde tebessümü görmek beni çok mutlu etti.’

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Küçükçekmece Belediyesi olarak deprem bölgesine her türlü yardımı yaptıklarını vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sözlerine şöyle devam etti:

“Depremin yaşandığı ilk günden itibaren, belediye olarak Hatay’daydık. İlk olarak Arama Kurtarma Ekiplerimiz Hatay’a ulaştı ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza nefes oldu. Daha sonra ‘dayanışma yaşatır’ diyerek Küçükçekmeceli komşularımızın desteği ile Hatay’a hem giysi, hem de yiyecek desteğinde bulunduk. Aylardır burada bir aşevimiz var ve günde iki kere sıcak yemek desteğinde bulunuyoruz. Şimdi ise bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Masal İstanbul’u Hatay’a taşıma kararı aldık. İyi ki bu kararı almışız. Buradaki çocukların yüzlerinde tebessümü görmek, onların mutlu olduğunu görmek, eğlendiklerini görmek beni çok mutlu etti…”