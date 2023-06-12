Küçükçekmece Belediyesi’nin Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi ile birlikte 4.'sünü gerçekleştirdiği Masalİstanbul Festivali’nin kapanış programında, “Antakya Medeniyetler Korosu”nun muhteşem konseriyle Masal Kamyonu Hatay’a uğurlandı.

5 gün boyunca Masal Anlatıcıları, Masal Bisikleti ve Masal Kamyonu, IV. Masalİstanbul Festivali kapsamında Küçükçekmece’nin 9 farklı noktasında çeşitli etkinliklerle çocuklarla buluştu.

Antakya Medeniyetler Korosu’ndan unutulmaz konser

Göl Kenarı’nda gerçekleşen festivalin kapanış gecesinde ise şefliğini Yılmaz Özfırat’ın yaptığı Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Küçükçekmecelilerin büyük ilgisiyle gerçekleşen konserde üç semavi din ve altı farklı mezhebe mensup koro üyeleri, her dilden ve yöreden söyledikleri şarkı ve türkülerle adeta seyirciyle kucaklaştı. Sanatseverler tarafından beğeniyle izlenen konserde Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren üyelerini de anan koro, Şampiyon Melekler Takımı anısına “Mağusa Limanı” türküsünü seslendirerek, seyirciyi duygulandırdı.

‘Masalİstanbul’ Hatay’da çocuklarla buluşuyor

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, koroya teşekkür ederek, Masalİstanbul Festivalimiz kapsamında masal kamyonumuz Küçükçekmecemizin ardından Hatay’a doğru yola çıkıyor. Masal anlatıcılarımız orada depremden etkilenen çocuklarımızın bilişsel ve ruhsal dünyasına masallarla şifa dağıtacak. Etkinliğimize katılan, ilgi gösteren tüm seyircimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

IV.Masalİstanbul Festivali kapsamında, masal kamyonu ve masal bisikleti 12-13 Haziran tarihlerinde Hatay’ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir Mahalleleri’nde çocuklar ve depremden etkilenen vatandaşlarla buluşacak.