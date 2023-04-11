Brie Larson ve Samuel L. Jackson’ı yeniden buluşturan, yönetmen koltuğunda Nia DaCosta’nın oturduğu film, 10 Kasım 2023’te sinemaseverlerle buluşacak. Çalınan kimliğini yeniden kazanan Captain Marvel, beklemediği anda güçlerini kaybedip yeni güçler edinecek ve bu da aksiyon ile eğlence dozu yüksek bir serüvene izleyiciyi davet edecek.

Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton vePark Seo-joon’un başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini Nia DaCosta’nın üstlendiği, senaryosunu ise DaCosta ile birlikte Elissa Karasik ve Zeb Wells’in kaleme aldığı ‘The Marvels’ın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

Nick Fury ile randevulaşmanın bolca yaşanacağı bu yılın sonuna doğru, 10 Kasım’da vizyona girecek olan filmde Carol Danvers yani Captain Marvel, despot Kree tarafından çalınan kimliğini geri kazanır ve Yüce Zeka’dan intikam alır. Ancak yaşanan beklenmedik bir olay sonucu Carol, dengesi bozulmuş bir dünyanın yükünü sırtlanır. Görevi gereği bir Kree devrimcisine bağlı anormal bir solucan deliğine gönderilmesi, hayatını tamamen değiştirecektir. Burada Carol’un güçleri, bir Jersey City hayranı olan Kamala Khan yani Ms. Marvel ve Carol’ın ayrı düştüğü yeğeni S. A. B. E. R astronotu olan Captain Monica Rambeau ile karışır. Bu sürpriz üçlü birlikte hareket ederek kainatı kurtarmaya çalışacaktır.

Marvel’ın renkli ve aksiyon dolu dünyasına sinemaseverleri davet eden ‘The Marvels’la 10 Kasım’da buluşmak için geri sayım başladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ