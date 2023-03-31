Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz geride kalan ayı ve sektör gelişmelerini değerlendirdi. Yoğun veri akışının ve volatilitenin yüksek olduğu mart ayını geride bırakırken kripto para piyasasının toplam değeri %12 civarında artış göstererek ayın kazandıranı oldu. Bitcoin mart ayında 19500$ seviyelerini görmesine rağmen 2023 rekorunu kırarak %50 civarında artışla 29180$ seviyelerine kadar yükseldi. Ethereum’daki yükseliş %34 ile sınırlı kaldı. Ayın son gününde Bitcoin 27840$ seviyelerinde hareketlilik gösterirken, Ethereum da 1785$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Dün ABD’den gelen 4. çeyrek revize büyüme verisi %2,6 gelerek beklentilerin altında kaldı. Revize büyüme verisinde tüketici harcamalarındaki düşüş öne çıktı. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu rakamları ise geçen hafta gelen verinin üzerinde gelerek işgücü piyasasındaki sıkı seyrin devam ettiğini gösterdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bankacılık sistemindeki düzenlemelerin tekrar incelenmesi gerektiğini dikkat çekti, kripto piyasasına dair de açıklamalarda bulundu. Yellen yaptığı açıklamada; Biden yönetiminin kripto paralardan kaynaklanan sistemik risk potansiyellerini incelemeye devam ettiğini, kongrenin stablecoin ihraççıları ve diğer kripto varlıkların düzenlenmesi için yasa çıkarması gerektiğini söyledi. Yine dün ayrıca açıklama yapan Fed üyesi Collins; son verilerin ekonominin beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya koyduğunu ve bir sonraki faiz artımının ardından Fed’in büyük olasılıkla yılın geri kalanında oranları sabit tutacağını ifade etti.

Bu veriler ışığında dün ABD hisse senedi piyasalarında pozitif kapanışlar görülürken, kripto piyasasında bu sabah saatlerinde ufak geri çekilmeler mevcut. Kripto piyasasının toplam değeri geri çekilmelerle birlikte 1,13 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47,2, Ethereum dominasyonu ise %19,3 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün makro gündemde Euro Bölgesi enflasyon verisi ve FOMC üyesi Williams'ın açıklamaları takip edilecek. (YHM)