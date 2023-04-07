Bulgaristan göçmenlerine özel olan marteniçka ne zaman takılır sorusu bu bakımdan oldukça merak edilir. Aynı zamanda marteniçka hikayesi de oldukça dikkati çeken bir hikayedir. Marteniçka yapımı ve marteniçka bileklik hikayesi nedir, neden ve zaman takılır sorularının tamamını sizler için araştırdık. Marteniçka nedir sorusuna yanıt verilirken nasıl yapıldığı ya da nereden temin edileceği de önem taşır. Çünkü bu bilekliklerin satın alınmaması gerekir. Kişiler birbirilerine hediye edebilirler ya da kendileri yapabilirler. Bunun yanında geleneği bilmeyen kişilerin marteniçka bileklik neden takılır sorusuna da yanıt bulması önemlidir. Marteniçka bileklik hikayesi nedir, neden ve ne zaman takılır sorularının yanıtlarını paylaştık.

Marteniçka Nedir?

Marteniçka 1 Mart'ta başlayan ve ayın sonuna kadar takılan kırmızı ve beyaz yünden yapılan bahar geleneği süsüdür. Baharın gelişini müjdelemek adına takılan bu süs belli yörelerde oldukça önemlidir. Geçmişi ise çok eski dönemlere dayanır. Bulgaristan'a özgü olan bu gelenek başka ülkelerde yaşayan insanların da oldukça ilgisini çekiyor. Bu ay içerisinde kişiler yakınlarına ve arkadaşlarına martenitsa olarak isimlendirilen bu sembolleri hediye ederler. Bu bilekliklerde beyaz renk uzun ömrü temsil ederken kırmızı renkler sağlık ve gücü temsil etmektedir.

Marteniçka Nasıl Yapılır?

Marteniçkaların yapılma şekli son derece kolaydır. Kırmızı ve beyaz yün ipleri birbirine dolayarak bileklik haline getirmek yeterlidir. Daha süslü şekilde kullanmayı seven kişiler bu iplerin uçlarına yine aynı ipten yapılma saçakları ekleyebilirler. Tek bir defa dolamak ya da birden fazla dolamak kişilerin tercihlerine göre değişebilir. Otantik bir sanat niteliğinde olması bu bilekliklerin çok fazla ilgi görmesini sağlar. Bu bilekliler kesinlikle el yapımıdır ve satılmaması gerekir. Yalnızca kişiler yaptıkları marteniçkaları hediye edebilirler. Mütevazı bir dilek ile bağlanan bu bileklikler baharda çiçek açan ilk ağaca bağlanmalıdır. Yeterince beklenirse dileğin gerçek olacağı düşünülür.

Marteniçka Hikayesi Nedir?

Bulgaristan ve çevresinde halk hikayelerinde marteniçka hakkında birçok bilgi bulunur. Farklı efsanelere konu olmuş bir gelenektir. Baba Marta da en çok karşılaşılan efsanelerden biridir. Bulgarlar 1 Mart tarihinden itibaren Baba Marta günlerinin başladığına inanırlar. Bu da geleneğin oluşmasında önemli etkilere sahiptir. Baba Marta- Marta Nine, en popüler Bulgar gelenekleri arasında yer alır. Geleneğe göre bu bileklerin tüm mart ayı boyunca takılması gerekir. Takılırken de tüm yılın tarımda bereketli ve verimli geçmesi dilenir. Aynı zamanda kişiler dileklerini de yine bu bileklikleri takarken dile getirmeleri istenir.

Marteniçka Neden Takılır?

Marteniçka bileklerinin uçlarına püskül, top, insan figürleri eklenebilir. Bu kırmızı ve beyaz ipten yapılan bileklikler Bulgar kültüründe önemli bir yere sahiptir. Tüm yılın hem verimli hem de bereketli geçmesi için takılırlar. Uzun ömürlü olmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için takıldığı bilinir.