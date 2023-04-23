Mars ve Dünya birbirine zıt iki gezegen. Mars “kızıl gezegen” diye adlandırılırken Dünya “soluk mavi nokta” diye adlandırılıyor. Mars boş bir çölken, Dünya yaşam ve suyla dolup taşıyor. Marsta gökyüzü kırmızıyken günbatımları ise mavi. Bunun nedeni, normalde gökyüzünü kırmızıya boğan toz partiküllerinin kırmızı ışığı soğurup mavi ışığı saçarak, gökyüzünü maviye dönüştürmesi.

Dünya'ya göre çok daha ince bir atmosfere sahip olan Kızıl Gezegen Mars, neredeyse ağzına kadar karbondioksit ve tozla dolu. Tozun kırmızı ışığı saçma eğiliminde olması ise bu gezegenin gökyüzünün kırmızı renkte olmasına yol açıyor. Mars, güneşe Dünya’dan çok daha uzaktır. Bu nedenle, Mars’tan bakıldığında güneş daha küçük ve sönük görünür. Mars gezicileri tarafından toplanan verilere göre, gezegenin yüzeyinden bakıldığında güneş aynı zamanda mavimsi beyaz bir gölgeye de sahip görünmektedir. Bu durum temelinde gezegenlerin farklı atmosfer bileşenlerinden kaynaklanmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ