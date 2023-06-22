Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, zengin programı kapsamında 2-26 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda önemli müzisyeni Marmaris’te ağırlıyor. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023, 21 Haziran Çarşamba akşamı muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. “İş Sanat Çarşamba Sahnesi”

kapsamında gerçekleşen Yeni Türkü konserinde Atatürk Meydanı’nı dolduran binlerce müziksever, 45 yılı aşkın bir süredir üretmeye devam eden grubun en sevilen şarkılarını hep birlikte söyledi.



MARMARİS ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ



“Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF), heyecan verici ve nitelikli etkinliklerle Marmaris’e kültür-sanat ağırlıklı, uluslararası, kaliteli ve kalıcı bir kimlik kazandırmayı, Marmaris’in kent kimliğine sanatla değer katmayı hedefliyor. Marmarislilerin ve Marmaris’i ziyaret edenlerin sanat ve kültürle dolu günler geçirmelerini sağlayan festival, dünya çapındaki sanatçıları Marmarisli sanatseverlerle buluşturmayı ve yerel değerlerimizi de uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyor. Her yıl Marmaris sınırları dahilindeki 14 antik kentten birini öne çıkarmayı hedefleyen MKSF, ikinci yılında odağına Amos Antik Kenti’ni alıyor. Tarım için çok elverişli olmayan bir coğrafyada, günümüzde hâlâ geçerli ve çevreye duyarlı yöntemleri kullanarak elde ettikleri zengin ürünler sayesinde sanatsal bir talebin yükseldiği kültürel bir gelişimi de sağlayan kentten ilham alan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat

Festivali 2023’ün teması, “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” olarak belirlendi. MAKSAD’ın, Marmaris Belediyesi işbirliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin büyük katkılarıyla düzenlediği festivalin bu yıl ana sponsoru Türkiye İş Bankası. MKSF 2023’ün platin sponsorları kategorisinde Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), ETİ Gıda San. ve Tic. A.Ş., ve NUUP yer alıyor. Netsel Marmaris Marina,