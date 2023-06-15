Marmaris'te Ücretsiz Plaj Yerleri 2023. Ülkemizin en nadide tatil beldelerinden biri olan Marmaris'in en ünlü özelliği, geniş ve güzel plajlarıdır. İnce kumlu plajlar, turkuaz renkteki denizi ve güneşlenmek için ideal bir ortam sunar. Plajlarda su sporları da oldukça popülerdir ve yelken, sörf, dalış gibi aktiviteler yapılır. Peki Marmaris'teki ücretsiz plaj yerlerini biliyor musunuz? Biz sizin için Marmaris'te ücretsiz plaj yerlerini derledik. Detaylar haberimizde...

Marmaris, Türkiye'nin Muğla iline bağlı bir turistik tatil beldesidir. Ege Denizi'nin güney kıyısında yer alır ve ülkenin popüler tatil destinasyonlarından biridir. Marmaris, güzel plajları, berrak denizi, muhteşem doğal güzellikleri ve hareketli gece hayatıyla tanınır.

Marmaris, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerdir. Bölgede bulunan antik kentler ve kalıntılar, geçmişin izlerini günümüze taşımaktadır. Marmaris Kalesi, kentin simgelerinden biridir ve harika bir manzaraya sahiptir. Kale içinde yer alan Marmaris Kalesi Müzesi, ziyaretçilere bölgenin tarihini anlatan birçok eser sunar.

Marmaris'in en ünlü özelliği, geniş ve güzel plajlarıdır. İnce kumlu plajlar, turkuaz renkteki denizi ve güneşlenmek için ideal bir ortam sunar. En popüler plajlarından bazıları Marmaris Plajı, İçmeler Plajı ve Turunç Plajı'dır. Plajlarda su sporları da oldukça popülerdir ve yelken, sörf, dalış gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

Marmaris aynı zamanda gece hayatıyla da ünlüdür. Şehirde birçok bar, gece kulübü, restoran ve kafe bulunur. Barlar Sokağı olarak adlandırılan bölgede canlı bir gece hayatı yaşanır. Geleneksel Türk geceleri ve dans gösterileri de turistlerin ilgisini çeker.

Marmaris ayrıca çevresindeki doğal güzellikleriyle de tanınır. Ormanlık dağlar, doğa yürüyüşleri ve trekking için ideal rotalar sunar. Marmaris'e yakın mesafede bulunan Dalyan Nehri ve İztuzu Plajı, caretta carettaların yuvalama alanı olarak bilinir ve doğal güzellikleriyle ünlüdür.

Marmaris'te Ücretsiz Plaj Yerleri 2023

Hisarönü Plajı

Hisarönü Plajı, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinden biri olan Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde bulunmaktadır. Ege Denizi kıyısında yer alan bu plaj, özellikle yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir.

Hisarönü Plajı, temiz ve berrak suyu, geniş kumsalı ve güzel manzarasıyla tanınır. Ayrıca plaj, su sporları ve plaj oyunları için ideal bir yerdir. Aynı zamanda çevresinde restoranlar, barlar ve oteller bulunmaktadır, böylece ziyaretçiler gün boyu rahatça vakit geçirebilirler.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini, ve yeme içme ihtiyaçları plaj çevresinde bulunan pek çok farklı işletmeden sağlanabilinir. Çocuklu aileler için çok uygun değildir. Ücretsizdir.

Cennet Koyu

Marmaris Cennet Adası ya da Cennet Koyu, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan popüler bir turistik yerdir. Marmaris'e bağlı olan bu adaya ulaşım tekne turlarıyla sağlanır.

Cennet Koyu, adını adeta bir cenneti andıran doğal güzelliklerinden almıştır. Temiz ve berrak suyu, yeşilin ve mavinin tonlarını barındıran doğası, beyaz kumlu plajları ile Cennet Koyu, ziyaretçilerine huzurlu bir deniz ve güneş tatili sunar. Koy, doğa yürüyüşleri ve su sporları gibi aktiviteler için de uygundur.

Ayrıca Marmaris'in merkezine yakın olduğu için Cennet Koyu'na gelen turistler, Marmaris'in tarihi ve kültürel mekanlarını, restoranlarını, barlarını ve pazarlarını da ziyaret edebilirler.

Cennet Koyu, aynı zamanda piknik yapmak ve deniz manzarasını izlemek için de idealdir. Ancak unutmayın ki, koy koruma altında olduğu için burada her türlü çöpünüzü geri götürmek ve doğayı korumak zorunludur.

Nasıl ulaşılır: Selimiye’den kalkan günübirlik tekneler ile gidebilirsiniz. Yürümeyi sevenler ise, Selimiye Halk Plajı’ndan orman içerisinden 10 dakikalık yolu yürüyerek hem orman havası alırsınız hem de bu güzel plaja ulaşabilirsiniz.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini gibi ihtiyaçlarınız burada karşılyamazsınız. Plaj çevresinde bulunan işletmelerden yiyecek ve içeceklerinizi alabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

Kızkumu Plajı

Kızkumu Plajı, Türkiye'nin güneybatısındaki popüler tatil beldesi Marmaris'in, Orhaniye beldesinde yer almaktadır. Kızkumu, özellikle bir deniz fenomeni olan ve denizin ortasında yürüyebileceğiniz bir kumsal şeridi ile ünlüdür.

Bu doğal oluşum, bir yandan sıcak ve derin Ege Denizi sularına bakarken, diğer yandan neredeyse yüzey seviyesinde, 600 metreye kadar uzanan ve yaklaşık 3 metre genişliğinde bir kumsal üzerinde yürümenizi sağlar. Bu eşsiz deneyim, Kızkumu'nu Marmaris'in en popüler turistik yerlerinden biri yapar.

Plajın adı, bir efsaneye dayanmaktadır. Efsaneye göre, bir kız, sevdiği delikanlıya kavuşmak için deniz üzerinde yürümeye başlar ve her adımında bir avuç kum döker. Ancak kız, sevdiğine ulaşamadan kumları tükenir ve o da denize dönüşür. Bu yüzden bu alana "Kızkumu" adı verilmiştir.

Kızkumu Plajı'nın etrafında, restoranlar, kafe ve barlar gibi olanakları bulunmaktadır. Ayrıca su sporları ve yüzme gibi etkinlikler için de ideal bir yerdir.

Nasıl ulaşılır: Kızkumu'na ulaşım Marmaris merkezden düzenlenen minibüs seferleri ile sağlanmaktadır.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini gibi ihtiyaçlarınız burada karşılyamazsınız. Yanınıza havlu almayı unutmayın . Plaj çevresinde bulunan işletmelerden yiyecek ve içeceklerinizi alabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

Marmaris Halk Plajı

Marmaris Halk Plajı, Marmaris'in merkezine yakın bir konumda bulunur ve burası genellikle hem yerel halkın hem de turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir plajdır. Sahil şeridi boyunca geniş bir alana yayılmış olan bu plaj, kristal berraklığındaki deniz suyu ve altın rengi kumuyla bilinir.

Marmaris Halk Plajı'nın çevresi, restoranlar, kafe ve barlar ile doludur. Ayrıca plajda şezlong ve şemsiye gibi hizmetler de mevcuttur, bu nedenle ziyaretçiler tüm gün boyunca rahatça vakit geçirebilirler. Plaj aynı zamanda çocuklar için de güvenlidir ve genellikle hafif dalgalı olan denizi su sporları ve yüzme için uygundur.

Yerel halkın da yoğun olarak kullandığı bu plaj, Marmaris'in canlı atmosferini ve yerel kültürünü deneyimlemek için harika bir yerdir. Şehir merkezine yakın konumu sayesinde, plajdan çıktıktan sonra Marmaris'in diğer turistik cazibe merkezlerini, alışveriş yerlerini ve gece hayatını keşfetmek de mümkündür.

Plaj, genellikle yılın en sıcak aylarında, yani Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında en yoğun dönemini yaşar. Ancak Marmaris'in hafif kış iklimi sayesinde, bazı ziyaretçiler yılın diğer zamanlarında da plajı ziyaret eder.

Plajın Özellikleri: Şezlong ve şemsiye kiralama bedeli 30 TL.'dir. WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Otopark imkanı bulunduğundan kendi aracınızla ulaşabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

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Çiftlik Koyu Plajı

Çiftlik Koyu, Marmaris'in en güzel ve popüler koylarından biridir ve Marmaris'in merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafededir. Bu muhteşem koy, temiz ve berrak suyu, ince kumları ve sakin atmosferi ile bilinir. Koyun etrafında yer alan yeşil tepeler ve doğal güzellikler, ziyaretçilere huzur dolu bir deneyim sunar.

Çiftlik Koyu Plajı, güneşlenme, yüzme ve su sporları yapmak için ideal bir yerdir. Ayrıca koyda, deniz bisikleti, kano, yelkenli ve jetski gibi ekipmanların kiralama hizmetleri de bulunmaktadır. Plajın hemen yanında yer alan restoranlarda ve kafelerde Ege mutfağının lezzetli örneklerini tadabilirsiniz.

Çiftlik Koyu, aynı zamanda karavan ve kamp için de popüler bir yerdir. Bu güzel ve sakin koyda, denizin ve doğanın tadını çıkarırken bir yandan da geceleyin yıldızları izleme fırsatı bulabilirsiniz.

Plajın Özellikleri: Şezlong ve şemsiye kiralama bedeli 50 TL.'dir. WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

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Akkum Koyu

Akkum Koyu, Marmaris'te yer alan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir koydur. Akkum Koyu, temiz ve berrak deniz suyu, altın sarısı kumu ve çevresini saran yeşil doğasıyla bilinir. Bu güzel koy, aynı zamanda sakin atmosferi ve rahatlatıcı çevresi nedeniyle birçok ziyaretçi tarafından tercih edilir.

Akkum Koyu'nda güneşlenme, yüzme ve su sporları gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Koyun etrafında yer alan restoranlar ve kafelerde yemek yiyebilir, serinletici bir içecek alabilirsiniz. Ayrıca, koyun çevresinde yer alan doğal alanlar doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için idealdir.

Marmaris merkezden Akkum Koyu'na ulaşım, düzenli dolmuş seferleri ve özel araç ile sağlanabilir. Koyun çevresi genellikle sakin olduğu için, burası özellikle huzurlu ve rahat bir deniz tatili arayan ziyaretçiler için idealdir. Bununla birlikte, yaz aylarında ve özellikle hafta sonları koy oldukça kalabalık olabilir.

Akkum Koyu'nu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Çünkü bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır.

Plajın Özellikleri: WC, şemsiye bulabilirsiniz ancak duş yeri ve şezlong bulunmuyor. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

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Dişlice Adası Koyu

Marmaris'in önemli doğa güzelliklerinden biri olan Dişlice Adası Koyu, Ege Denizi'nin mavi suları ve zengin biyolojik çeşitliliği ile tanınır. Bu güzel koy, dalış ve snorkeling için ideal bir yerdir çünkü su altında birçok balık türü ve diğer deniz canlıları ile karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda suyun berraklığı ve deniz tabanının görünümü, bu deneyimi daha da etkileyici hale getirir.

Dişlice Adası Koyu, genellikle günlük tekne turlarıyla ziyaret edilir. Bu turlar, Marmaris'in merkezinden düzenlenir ve genellikle birkaç farklı koy ve ada ziyaretini içerir. Dişlice Adası'nın çevresinde yer alan diğer koylar ve adaları ziyaret etmek, Ege Denizi'nin muhteşem doğal güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir fırsattır.

Koyda genellikle büyük bir kalabalık olmaması, burayı sakin bir deniz tatili arayanlar için ideal kılar. Bununla birlikte, denizdeki canlı çeşitliliğini korumak için koyu ziyaret ederken her türlü çöpünüzü geri götürmek ve su altı yaşamına zarar vermemek önemlidir.

Plajın Özellikleri: WC, duş, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Yemek ve içeceklerinizi yanınıza gelirken getirmeniz gerekli. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Gebekse Koyu

Marmaris'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gebekse Koyu, doğal güzellikleri ve sakin atmosferi ile bilinen bir yerdir. Kristal berraklığındaki denizi, kumsalı ve çevresindeki yeşil doğası ile Gebekse Koyu, ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim sunar.

Gebekse Koyu, özellikle yüzme, güneşlenme ve su sporları için ideal bir yerdir. Koyun sakin suyu ve temiz plajı, aileler ve çocuklar için de uygun bir ortam sağlar. Ayrıca, koyun etrafındaki doğal alanlar, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için idealdir.

Gebekse Koyu, genellikle tekneler ve yatlar tarafından ziyaret edilir. Koyda, denize girip serinlemenin yanı sıra tekne üzerinde güneşlenme ve rahatlama imkanı da vardır. Ayrıca, Marmaris merkezden düzenlenen günlük tekne turlarıyla Gebekse Koyu'na ulaşabilirsiniz.

Unutmayın ki, Gebekse Koyu'nun çevresi doğal bir alan olduğu için burada her türlü çöpünüzü geri götürmek ve doğayı korumak önemlidir. Koyu ziyaret ettiğinizde doğaya saygı göstermeye dikkat ediniz.

Plajın Özellikleri: WC, duş, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Yemek ve içeceklerinizi yanınıza gelirken getirmeniz gerekli. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Turunç Koyu

Turunç Koyu, Marmaris'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Marmaris'in güneyinde yer alan bir beldedir. Bu güzel koy, kristal berraklığındaki denizi, ince kumu ve çevresini saran yeşil tepeleri ile bilinir. Ayrıca Turunç, sakin atmosferi ve huzurlu çevresi nedeniyle birçok ziyaretçi tarafından tercih edilir.

Turunç Koyu'nda yüzme, güneşlenme ve su sporları gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Koyun etrafında yer alan restoranlar ve kafelerde yemek yiyebilir, serinletici bir içecek alabilirsiniz. Ayrıca, koyun çevresinde yer alan doğal alanlar doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için idealdir.

Turunç Koyu'na ulaşım, Marmaris merkezden düzenlenen dolmuş seferleri, özel araç veya deniz yoluyla sağlanabilir. Ayrıca Turunç'a düzenlenen günlük tekne turları da bulunmaktadır.

Turunç Koyu, "Mavi Bayrak" ödülüne sahip olup, bu ödül plajın ve deniz suyunun temizliğini, güvenliğini ve yönetimini belirtir. Bu nedenle koyu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir.

Plajın Özellikleri: Şezlong ve şemsiye kiralama bedeli 35 TL.'dir. WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Otopark imkanı bulunduğundan kendi aracınızla ulaşabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

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Amos Koyu

Amos Koyu, Marmaris'e yaklaşık 20 kilometre mesafede, güneybatısında yer alan bir koydur. Bu güzel ve sakin koy, berrak deniz suyu, beyaz çakıllı plajı ve etrafını saran antik Amos kenti kalıntıları ile bilinir. Antik tiyatro ve kent duvarları gibi yapıları hala görebilirsiniz.

Amos Koyu'nda yüzme ve güneşlenme gibi aktivitelerin yanı sıra tarih ve arkeolojiye ilgi duyan ziyaretçiler için kültürel bir gezi de sunulmaktadır. Plaj, çoğunlukla çakıllı olduğu için denize giriş ve çıkışta su ayakkabısı kullanmanız önerilir. Denizi oldukça berrak ve temiz olup, bu sayede snorkeling için de ideal bir yerdir.

Bu güzel koy genellikle yerel halk ve kendi kendine seyahat eden turistler tarafından tercih edilir. Ancak, plajın etrafında restoran veya kafe gibi hizmetler sınırlıdır, bu nedenle ziyaret öncesi hazırlıklı gelmek iyi bir fikir olabilir.

Amos Koyu'na ulaşım, Marmaris merkezden düzenlenen dolmuş seferleri veya özel araç ile sağlanabilir. Ayrıca tekne turlarıyla da koya ulaşabilirsiniz.

Amos Koyu'nu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve tarihi kalıntıları koruma altındadır.

Plajın Özellikleri: Şezlong ve şemsiye kiralama bedeli 60 TL.'dir. WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Otopark imkanı bulunduğundan kendi aracınızla ulaşabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

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Sarıdana Koyu

Sarıdana Koyu, Marmaris'in en popüler koylarından biri olmayabilir, ancak bu, onun doğal güzelliğini ve huzur veren atmosferini hiçbir şekilde azaltmaz. Bu güzel koy, berrak mavi suyu, altın sarısı kumu ve çevresini saran yeşil doğası ile bilinir. Ayrıca koy, genellikle yoğun turist kalabalığından uzak olduğu için huzurlu bir deniz tatili arayanlar için ideal bir seçenektir.

Sarıdana Koyu'nda yüzme, güneşlenme ve su sporları gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Ayrıca, koyun çevresinde yer alan doğal alanlar, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için mükemmel bir yerdir. Koyda, ziyaretçilerin rahat etmesi ve tüm gün boyunca eğlenmesi için gerekli olanaklar genellikle mevcuttur.

Sarıdana Koyu'na ulaşım, Marmaris merkezden düzenlenen dolmuş seferleri veya özel araç ile sağlanabilir. Koyun çevresi genellikle sakin olduğu için, burası özellikle huzurlu ve rahat bir deniz tatili arayan ziyaretçiler için idealdir.

Sarıdana Koyu'nu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır. Her ziyaretçi, bu güzel koyu korumak için sorumluluktur.

Plajın Özellikleri: WC, duş, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Yemek ve içeceklerinizi yanınıza gelirken getirmeniz gerekli. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Boncuk Koyu

Boncuk Koyu, Marmaris'e yaklaşık 30 kilometre mesafede, güneydoğuda yer alan güzel ve sakin bir koydur. Bu koy, berrak mavi suyu, huzur veren atmosferi ve çevresindeki zengin doğası ile bilinir. Boncuk Koyu'nun özelliği, aynı zamanda bir caretta caretta (deniz kaplumbağası) yuvalama alanı olmasıdır.

Koyda yüzme ve güneşlenme gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Ancak, burası aynı zamanda biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çabaların merkezi olduğu için, ziyaretçilerin çevreyi korumak ve hassas doğa yaşamına zarar vermemek için özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir.

Boncuk Koyu'na ulaşım, Marmaris merkezden düzenlenen dolmuş seferleri veya özel araç ile sağlanabilir. Ayrıca tekne turlarıyla da koya ulaşabilirsiniz. Ancak, deniz kaplumbağalarının koruma altında olduğu dönemlerde, koya girişler bazen sınırlı olabilir.

Bu koy, doğa severler ve sessiz, huzurlu bir tatil arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Ancak, ziyaretçilerin doğa koruma çabalarına saygı göstermeleri ve çevreyi temiz tutmaları çok önemlidir.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini, ve yeme içme ihtiyaçları plaj çevresinde bulunan pek çok farklı işletmeden sağlanabilinir. Çocuklu aileler için çok uygundur. Ücretsizdir.

Serçe Limanı

Serçe Limanı, Marmaris'e bağlı olan ve kristal berraklığındaki denizi, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile ünlü bir koydur. Antik çağlarda bir ticaret limanı olarak kullanılan Serçe Limanı, adını, limanı andıran şekli nedeniyle alır. 'Serçe' kelimesi, Türkçede 'sparrow' (serçe kuşu) anlamına gelir ve limanın kuş görünümüne benzetilmesinden dolayı bu ismi alır.

Limanın suları, özellikle su altı dalışı ve snorkeling için mükemmeldir. Berrak deniz suyu ve zengin deniz yaşamı sayesinde, su altında birçok farklı balık türü ve diğer deniz canlıları ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, limanda antik döneme ait batık gemi kalıntıları bulunmaktadır ve bu da dalış deneyimini daha da heyecanlı hale getirir.

Serçe Limanı'na genellikle deniz yoluyla ulaşılır. Marmaris'ten düzenlenen günlük tekne turları veya özel yatlarla limana ulaşabilirsiniz. Liman, genellikle sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olduğu için, rahatlamak ve doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçiler için idealdir.

Limanı ziyaret ettiğinizde, çevreyi korumak ve doğaya saygı göstermek önemlidir. Bu alan, hem doğal güzelliği hem de tarihi değeri nedeniyle koruma altındadır.

Plajın Özellikleri: WC, duş, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Yemek ve içeceklerinizi yanınıza gelirken getirmeniz gerekli. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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İçmeler Plajı

İçmeler Plajı, Marmaris'e yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Marmaris'in batısında yer alan popüler bir tatil beldesidir. Bu geniş ve uzun plaj, ince altın sarısı kumu, berrak mavi denizi ve etrafını saran zengin yeşil doğası ile bilinir.

İçmeler Plajı, yüzme ve güneşlenme gibi aktivitelerin yanı sıra çeşitli su sporları için de ideal bir yerdir. Jet ski, parasailing, su kayağı gibi su sporlarını deneyebilirsiniz. Ayrıca, plajın etrafında çok sayıda restoran, bar ve kafe bulunmaktadır, bu da deniz ve güneşin tadını çıkarırken lezzetli bir yemek yeme veya serinletici bir içecek alabilme imkanı sunar.

İçmeler Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır. Marmaris merkezinden düzenli dolmuş seferleri ile İçmeler'e ulaşabilirsiniz. Ayrıca, birçok otel ve tatil köyü de İçmeler Plajı'na yakındır, bu da konaklama seçenekleri açısından ziyaretçilere geniş bir seçenek sunar.

İçmeler Plajı, "Mavi Bayrak" ödülüne sahip olup, bu ödül plajın ve deniz suyunun temizliğini, güvenliğini ve yönetimini belirtir. Bu nedenle plajı ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir.

Plajın Özellikleri: Şezlong ve şemsiye kiralama bedeli 30 TL.'dir. WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Otopark imkanı bulunduğundan kendi aracınızla ulaşabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

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Baklabükü Koyu

Baklabükü Koyu, Marmaris'e bağlı olan ve doğal güzellikleriyle bilinen bir koydur. Koy, berrak deniz suyu, beyaz çakıllı plajı ve etrafını saran yeşil doğası ile bilinir. Baklabükü Koyu, huzur veren atmosferi ve sakin ortamı nedeniyle, özellikle sakin ve rahat bir deniz tatili arayanlar için ideal bir seçenektir.

Baklabükü Koyu'nda yüzme, güneşlenme ve su sporları gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Ayrıca, koyun çevresinde yer alan doğal alanlar, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için idealdir. Koyun sakin suları, aileler ve çocuklar için de uygun bir ortam sağlar.

Baklabükü Koyu'na ulaşım genellikle deniz yoluyla sağlanır. Marmaris'ten düzenlenen tekne turları ile koya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kendi teknenizle veya özel bir yatla da koya ulaşabilirsiniz.

Baklabükü Koyu'nu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır ve her ziyaretçinin bu güzel koyu korumak için sorumluluk taşıması gerekmektedir.

Plajın Özellikleri: WC, duş, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Yemek ve içeceklerinizi yanınıza gelirken getirmeniz gerekli. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Kadırga Koyu

Kadırga Koyu, Marmaris'e yaklaşık 20 kilometre mesafede, güneyinde yer alan güzel bir koydur. Bu koy, berrak mavi suyu, altın sarısı kumu ve çevresini saran yeşil doğası ile bilinir. Kadırga Koyu, genellikle kalabalık olmayan huzurlu bir atmosferi nedeniyle, sakin bir deniz tatili arayanlar için ideal bir seçenektir.

Kadırga Koyu'nda yüzme, güneşlenme ve su sporları gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Koyun çevresinde yer alan doğal alanlar, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için de idealdir. Ayrıca, koyda ve çevresinde restoran ve kafe gibi hizmetler genellikle mevcuttur.

Kadırga Koyu'na ulaşım genellikle Marmaris merkezden düzenlenen dolmuş seferleri veya özel araç ile sağlanabilir. Ayrıca tekne turlarıyla da koya ulaşabilirsiniz. Koyun etrafı genellikle sakin olduğu için, burası özellikle huzurlu ve rahat bir deniz tatili arayan ziyaretçiler için idealdir.

Kadırga Koyu'nu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır ve her ziyaretçinin bu güzel koyu korumak için sorumluluk taşıması gerekmektedir.

Plajın Özellikleri: WC, duş, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Yemek ve içeceklerinizi yanınıza gelirken getirmeniz gerekli. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Günnücek Plajı

Günnücek Plajı, Marmaris merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleri ile bilinen bir plajdır. Bu plaj, altın sarısı kumu, berrak denizi ve çevresini saran Günnücek Ormanı ile bilinir. Günnücek Ormanı, zengin bitki örtüsü ve serin gölgelik alanları ile bilinir ve aynı zamanda piknik yapmak için de ideal bir yerdir.

Günnücek Plajı, yüzme ve güneşlenme gibi aktivitelerin yanı sıra çeşitli su sporları için de ideal bir yerdir. Ayrıca, plajın etrafında restoran ve kafe gibi hizmetler de bulunmaktadır, bu da deniz ve güneşin tadını çıkarırken lezzetli bir yemek yeme veya serinletici bir içecek alabilme imkanı sunar.

Günnücek Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır. Marmaris merkezinden düzenlenen dolmuş seferleri ile Günnücek'e ulaşabilirsiniz. Ayrıca, yürüyüş veya bisikletle de plaja ulaşabilirsiniz.

Günnücek Plajı, doğal güzelliği ve huzurlu atmosferi nedeniyle, hem yerel halkın hem de turistlerin favori mekanlarından biridir. Ancak, ziyaretçilerin çevreyi korumak ve doğaya saygı göstermek için özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu alan, hem doğal güzelliği hem de biyolojik çeşitliliği koruma altındadır.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Otopark imkanı bulunduğundan kendi aracınızla ulaşabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun bir plajdır. Ücretsizdir.

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Bördübet Koyu

Bördübet Koyu, Marmaris'e bağlı olan ve doğal güzelliğiyle bilinen bir koydur. Bördübet Koyu, berrak denizi, zengin yeşil doğası ve huzurlu atmosferi ile bilinir. Adını, çevresini saran ormanlar arasından denize doğru 'boğaz gibi düşen' bir dere olmasından alır. Türkçe'de "boğaz gibi düştü" anlamına gelen bu isim, zamanla "Bördübet" şeklinde değişmiştir.

Bördübet Koyu, yüzme, güneşlenme ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteleri yapabileceğiniz bir yerdir. Ayrıca, koyun çevresinde yer alan ormanlık alanlar, kuş gözlemi ve diğer doğa aktiviteleri için de idealdir. Koyun sakin suları, aileler ve çocuklar için de uygun bir ortam sağlar.

Bördübet Koyu'na ulaşım genellikle deniz yoluyla sağlanır. Marmaris'ten düzenlenen tekne turları ile koya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kendi teknenizle veya özel bir yatla da koya ulaşabilirsiniz.

Bördübet Koyu, doğal güzelliği ve huzurlu atmosferi nedeniyle, özellikle doğa severler ve sakin bir tatil arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bu alanın koruma altında olduğunu unutmayın ve çevreyi korumak için çöp bırakmamaya özen gösterin.

Plajın Özellikleri: WC, duş, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Yemek ve içeceklerinizi yerel işletmelerden temin edebilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Kumlubük Koyu

Kumlubük Koyu, Marmaris'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan, uzun bir kumsala sahip ve doğal güzelliği ile ünlü bir koydur. Koyun adı, geniş ve altın sarısı kumsalından gelir: 'Kum' kelimesi Türkçede 'sand' anlamına gelirken, 'bük' 'koy' veya 'körfez' anlamına gelir.

Kumlubük Koyu, yüzme ve güneşlenme için idealdir. Suyu genellikle sakin ve berrak olduğundan, snorkeling ve diğer su sporları için de uygun bir ortam sağlar. Ayrıca, koyun çevresindeki doğa, yürüyüş ve piknik yapmak için mükemmeldir.

Kumlubük Koyu'na ulaşım genellikle karayoluyla veya deniz yoluyla sağlanır. Marmaris'ten düzenlenen dolmuş seferleri veya özel araçla koya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Marmaris'ten düzenlenen tekne turları da Kumlubük Koyu'na sefer düzenler.

Kumlubük Koyu'nun etrafında restoranlar, kafeler ve konaklama tesisleri bulunmaktadır. Ancak, genellikle sakin bir atmosfere sahip olduğu için, özellikle huzurlu bir deniz tatili arayan ziyaretçiler için idealdir.

Kumlubük Koyu'nu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır ve her ziyaretçinin bu güzel koyu korumak için sorumluluk taşıması gerekmektedir.

Plajın Özellikleri: Şezlong ve şemsiye kiralama bedeli 25 TL.'dir. WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Abdi Reis Koyu

Abdi Reis Koyu, Marmaris'e bağlı bir koy olup, adını ünlü Türk denizci ve korsan Abdi Reis'ten alır. Bu güzel koy, berrak mavi suyu, kıyı şeridini kaplayan çam ağaçları ve doğal güzelliği ile bilinir.

Abdi Reis Koyu'nda yüzme, güneşlenme ve snorkelling gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Ayrıca, koyun çevresindeki ormanlık alanlar, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için de idealdir. Koyun sakin suları aileler ve çocuklar için de uygundur.

Koya ulaşım genellikle deniz yoluyla sağlanır. Marmaris'ten düzenlenen tekne turları ile Abdi Reis Koyu'na ulaşabilirsiniz. Koy, özellikle tekne turu rotalarında popüler bir duraktır.

Abdi Reis Koyu'nu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır ve her ziyaretçinin bu güzel koyu korumak için sorumluluk taşıması gerekmektedir.

Plajın Özellikleri: WC, duş, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Yemek ve içeceklerinizi yerel işletmelerden temin edebilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Ayın Koyu

Ayın Koyu, Marmaris'e bağlı olan ve doğal güzelliği ile bilinen bir koydur. Bu koy, berrak denizi, çevresini saran yeşil ormanlar ve sakin atmosferi ile bilinir. Ayın Koyu, huzurlu bir deniz tatili arayanlar için ideal bir seçenektir.

Ayın Koyu'nda yüzme, güneşlenme ve su sporları gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Koyun çevresinde yer alan ormanlık alanlar, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için de idealdir. Koyun sakin suları, aileler ve çocuklar için de uygun bir ortam sağlar.

Ayın Koyu'na ulaşım genellikle deniz yoluyla sağlanır. Marmaris'ten düzenlenen tekne turları ile koya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kendi teknenizle veya özel bir yatla da koya ulaşabilirsiniz.

Ayın Koyu'nu ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır ve her ziyaretçinin bu güzel koyu korumak için sorumluluk taşıması gerekmektedir.

Plajın Özellikleri: Şezlong ve şemsiye bulunmuyor. WC, duş, imkanı bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygundur. Ücretsizdir.

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Bozukkale Koyu

Bozukkale Koyu, Marmaris'e bağlı olan ve tarihi ve doğal güzelliği ile bilinen bir koydur. Bu koy, antik Loryma kenti kalıntılarının bulunduğu yer olması nedeniyle özellikle ilginçtir. Antik kent, hala görülebilen 9 kuleye sahip oldukça iyi korunmuş bir kaleden oluşmaktadır.

Bozukkale Koyu, yüzme ve güneşlenme için ideal bir yerdir. Suyu genellikle sakin ve berrak olduğu için, snorkeling ve diğer su sporları için de mükemmel bir ortam sunar. Ayrıca, antik kalıntıları keşfetmek ve çevredeki doğayı keşfetmek için yürüyüş yapabilirsiniz.

Koya ulaşım genellikle deniz yoluyla sağlanır. Marmaris'ten düzenlenen tekne turları ile Bozukkale Koyu'na ulaşabilirsiniz. Koy, özellikle tekne turu rotalarında popüler bir duraktır.

Bozukkale Koyu, hem doğal güzelliği hem de tarihi önemi nedeniyle, deniz tatilini tarih ve kültürle birleştirmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Bu alanı ziyaret ederken, hem çevreyi korumak hem de antik kalıntılara saygı göstermek önemlidir. Bu alan, hem doğal güzelliği hem de tarihi kalıntıları koruma altındadır.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygundur. Ücretsizdir.

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Dirsek Bükü (Ağıl Bükü)

Dirsek Bükü, aynı zamanda Ağıl Bükü olarak da bilinen, Marmaris'e bağlı bir koydur. Bu koy, berrak denizi, geniş kumsalı ve sakin atmosferi ile bilinir. Adını, kıyı çizgisinin belirgin bir şekilde kıvrıldığı ve bir dirseği anımsattığı yerden alır.

Dirsek Bükü'nde yüzme, güneşlenme ve su sporları gibi aktivitelerin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, koyun çevresindeki doğal alanlar, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için idealdir. Koyun sakin suları aileler ve çocuklar için de uygundur.

Dirsek Bükü'ne ulaşım genellikle deniz yoluyla sağlanır. Marmaris'ten düzenlenen tekne turları ile Dirsek Bükü'ne ulaşabilirsiniz. Koy, özellikle tekne turu rotalarında popüler bir duraktır.

Dirsek Bükü'nü ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır ve her ziyaretçinin bu güzel koyu korumak için sorumluluk taşıması gerekmektedir.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini bulunmuyor. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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Akçapınar Plajı

Akçapınar Plajı, Marmaris'e bağlı bir plaj olup, uzun kumsalı ve rüzgarlı koşulları ile özellikle kite-surfing (uçurtma sörfü) için popüler bir destinasyondur. Bu plaj, berrak denizi, geniş kumsalı ve etkileyici doğası ile bilinir.

Akçapınar Plajı'nda yüzme, güneşlenme, piknik yapma ve özellikle rüzgar sporları gibi aktivitelerin keyfini çıkarabilirsiniz. Rüzgarın genellikle güçlü olduğu bu plaj, özellikle kite-surfing ve windsurfing gibi sporlar için mükemmeldir. Bu nedenle, burası hem yerel hem de uluslararası rüzgar sörfçülerinin sık sık ziyaret ettiği bir noktadır.

Akçapınar Plajı'na ulaşım genellikle karayoluyla sağlanır. Marmaris'e yakın bir konumda bulunan bu plaja özel araç, taksi veya dolmuş ile ulaşabilirsiniz.

Akçapınar Plajı, hem doğal güzelliği hem de rüzgar sporları için sunduğu olanaklar nedeniyle, bir deniz tatilini aktif bir sporla birleştirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Bu alanı ziyaret ederken, çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır ve her ziyaretçinin bu güzel plajı korumak için sorumluluk taşıması gerekmektedir.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini bulunmuyor. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı gelmeden önce hazırlamalısınız. Çocuklu aileler için uygundur. Ücretsizdir.

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Gökçe Plajı

Gökçe Plajı, Marmaris'e bağlı ve çarpıcı doğal güzelliği ile bilinen bir plajdır. Bu plaj, berrak denizi, altın sarısı kumu ve sakin atmosferi ile ünlüdür. Ayrıca, plajın etrafını saran zeytin ve çam ağaçları, bölgeye daha da büyüleyici bir hava katmaktadır.

Gökçe Plajı'nda yüzme, güneşlenme ve piknik yapma gibi aktivitelerin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, plajın çevresindeki ormanlık alanlar doğa yürüyüşleri ve keşifler için idealdir.

Gökçe Plajı'na ulaşım genellikle karayoluyla sağlanır. Marmaris'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan bu plaja özel araç, taksi veya dolmuş ile ulaşabilirsiniz.

Gökçe Plajı, sakin atmosferi ve doğal güzelliği ile özellikle huzurlu bir deniz tatili arayanlar için idealdir. Plajı ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Bu alan, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği koruma altındadır ve her ziyaretçinin bu güzel plajı korumak için sorumluluk taşıması gerekmektedir.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini bulunmuyor. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı gelmeden önce hazırlamalısınız. Çocuklu aileler için uygundur. Ücretsizdir.

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Akyaka Plajı

Akyaka Plajı, Marmaris'e bağlı olan ve özellikle doğal güzellikleri ve berrak suyu ile bilinen bir plajdır. Akyaka, "Cittaslow" (Sakin Şehir) ağına üye olan bir kasaba ve bu kasabanın plajı, ziyaretçilerine huzurlu bir tatil ortamı sunar.

Akyaka Plajı, yavaş yavaş derinleşen suları ve berrak suyu ile bilinir. Bu özellikler, özellikle aileler ve çocuklar için plajı ideal hale getirir. Ayrıca, plajda yüzme, güneşlenme ve su sporları gibi aktivitelerin keyfini çıkarabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde, rüzgar sörfü ve kite-surfing için mükemmel bir yerdir.

Akyaka Plajı'na ulaşım genellikle karayoluyla sağlanır. Marmaris'ten Akyaka'ya düzenli otobüs seferleri vardır ve yolculuk genellikle 30 dakika sürer.

Plajı ziyaret ederken çevreyi korumak ve çöp bırakmamak önemlidir. Akyaka, doğal güzelliği ve sakin yaşam tarzı ile tanınır ve her ziyaretçinin bu özellikleri koruma sorumluluğu vardır.

Plajın Özellikleri: Şezlong ve şemsiye bulunmuyor. WC, duş, imkanı bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygundur. Ücretsizdir.

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Uzunyalı Plajı

Marmaris Uzunyalı Plajı, Marmaris, Türkiye'de bulunan popüler bir plajdır. Marmaris, Muğla ilinde bulunan bir tatil beldesidir ve Ege Denizi'nin turkuaz sularıyla çevrilidir. Uzunyalı Plajı, Marmaris'in merkezi bölgesinde yer almaktadır.

Uzunyalı Plajı, adını sahip olduğu geniş kumsal alanından almaktadır. Bu nedenle, turistlerin güneşlenme, yüzme ve plaj sporları gibi aktiviteler yapmaları için ideal bir mekandır. Plaj, genellikle temiz ve berrak suları ile tanınır.

Plajın çevresinde, ziyaretçilere hizmet veren birçok tesis bulunmaktadır. Restoranlar, kafeler, plaj barları ve su sporları merkezleri gibi birçok olanak plajın etrafında yer alır. Ayrıca, plaj boyunca şezlong ve şemsiye kiralama hizmetleri sunulmaktadır.

Marmaris Uzunyalı Plajı, yaz aylarında turistlerin ve yerli halkın yoğun ilgi gösterdiği bir noktadır. Plajın kalabalık olabileceği dönemlerde erken saatlerde gitmek veya daha sakin zamanlarda ziyaret etmek tercih edilebilir.

Plajın Özellikleri: Şezlong, şemsiye, WC, duş, soyunma kabini bulunur. Yemek ve içecek ihtiyaçlarınızı çevredeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Çocuklu aileler için uygun değildir . Ücretsizdir.

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