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Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 450 yolcu ve 400 personel bulunduğu belirtildi.

MUĞLA (AA) - Bahamalar bayraklı lüks " Silver Spirit " adlı kruvaziyer , ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.