“Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkan ve 2-26 Haziran tarihleri arasında bu yıl ikincisi gerçekleşen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir coşkuyla dolu dolu geçen 24 günün ardından sona erdi.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival, konser, panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarının yer aldığı rengârenk programı kapsamında gerçekleşen 5’i biletli, toplam 27 etkinlikle Güneybatı Ege’nin havasını değiştirdi.

Amos Antik Kenti’nden ilham alarak “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023, Marmaris’in 10 farklı mekânında yerli ve yabancı 250 sanatçı ve akademisyeni, 23.000’nin üzerinde izleyiciyle buluşturdu.

Dünya çapındaki sanatçıları Marmarisli sanatseverlerle buluştururken yerel değerlerimizi de uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlayan festival, önümüzdeki yıl için hazırlıklarına şimdiden başladı.