Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023, 2 Haziran Cuma günü Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen açılış töreni ve Mustafa Alabora söyleşisinin ardından Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen açılış konseriyle başladı!

Amos Antik Kenti’nden ilham alarak bu yıl “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla düzenlenen festivalin ilk etkinliğinde Mustafa Alabora, festivalin temasından yola çıkarak tarımsal üretimin nasıl sanatsal ve kültürel gelişme uzanabileceği, sanatın toplumlar ve kişiler üzerindeki olumlu etkisi üzerine, sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği bir söyleşi gerçekleştirdi.

Şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın verdiği konsere ise Marmarisli sanatseverler büyük bir coşkuyla katılım gösterdi.

Festival kapsamında Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen ve başlama saati 21.00 olan biletli konserlerin biletleri ise Biletix’ten ve yerel satış noktalarından temin edilebiliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi