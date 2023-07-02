Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, Türkiye'nin Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinin kesişiminde bulunan, Muğla'nın Ortanca ilçesine bağlı Dalyan doğası,masmavi denizi ve tarihi dokusuyla Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. Peki,Dalyan tekne turu fiyatları ne kadardır? Dalyan'da neler yapılır? Detaylar haberimizde...

Marmaris Dalyan Tekne Turu Fiyatları

Marmaris Dalyan tekne turu; yetişkin fiyatı 450 TL, 7-12 yaş arası çocuk fiyatı 250 TL, 0-6 yaş arası ücretsizdir.

Dalyan'da Neler Yapılır?

İztuzu Kumsalı

Dalyan'da bulunan 4,5 km uzunluğuna sahip İztuzu Kumsalı, Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları 5 km uzunluğunda bir kumsaldır. Eğer, Caretta Caretta Kaplumbağaların yumurtalamasına denk gelmek isterseniz, Haziran-Temmuz ayları arasında Dalyan'a gelebilirsiniz. Ayrıca, İztuzu Kumsalı'nın altın sarısı kumlarında güneşlenebilir ve masmavi denizinde yüzebilirsiniz.

Radar Tepesi

İztuzu Plajı’nı, Dalyan beldesi ve Kanalı’nı, Sülüngür Gölü'nü, Köyceğiz Gölü’nü kuşbaşı olarak görmek isterseniz Radar Tepesi'ni ziyaret etmelisiniz. Radar Tepesi muhteşem bir seyir keyfi sunuyor.

Dalyan Boğazı

10 kilometre uzunluğundaki Dalyan Boğazı Köyceğiz Gölü’nü denize bağlar. Ancak Dalyan Boğazı'nda tekne trafiği olduğundan dolayı yüzmek biraz tehlikeli. Bunun nedeni ise, teknelerin su üzerinde epey dalga oluşturuyor olması. Ancak, Dalyan Boğazı’na nazır bir restaurantta oturup boğazın eşsiz güzelliğini izleyebilirsiniz.

Kaunos Antik Kenti

Tarihe bir yolculuk yapmak istiyorsanız Kaunos Antik Kenti'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Kaunos Antik Kenti, Dalyan Boğazı’nın karşısında kalıyor.