Meteoroloji, Ege'nin iç kesimleri ile Marmara'nın güneyinde kuvvetli yağış, Marmara ve Doğu Anadolu'nun batısına fırtına uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile K.Maraş ve Osmaniye çevrelerinin, İç Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunun, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile K.Maraş, Osmaniye ve Orta Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtına; Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 7, akşam saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.