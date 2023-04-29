Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Özbekistan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Zaiddin Nizamhacayev ve Bilgiç'in Rehberi Shirzat Mahmutov Suver ile birlikteler.

Belarus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Igor Karpenko ve Sezgin Bilgiç ve Dr. Akkan Suver.

Ziyaretin ardından Dr. Akkan Suver ve Sezgin Bilgiç, Emir Timur Müzesi'ni ziyaret etti.

Anayasa Referandumunu sivil toplum adına Gözlemci sıfatıyla izleyecek olan Dr. Akkan Suver ve Sezgin Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı makamında ziyaret etti.