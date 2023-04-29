Anayasa Referandumunu sivil toplum adına Gözlemci sıfatıyla izleyecek olan Dr. Akkan Suver ve Sezgin Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Dr. Akkan Suver ve Sezgin Bilgiç, Emir Timur Müzesi'ni ziyaret etti.
Belarus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Igor Karpenko ve Sezgin Bilgiç ve Dr. Akkan Suver.
Özbekistan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Zaiddin Nizamhacayev ve Bilgiç'in Rehberi Shirzat Mahmutov Suver ile birlikteler.
YENİGÜN HABER MERKEZİ