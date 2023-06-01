Marmara Grubu Vakfı'nın olağan genel kurulu İstanbul Yıldız Parkı'nda bulunan Pembe Sera'da yapıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen Genel Kurulu Prof. Dr. Uğur Özgöker, Ahmet Doğan Arıkan, Yalçın Sönmez, Av. Mehmet Keçeciler, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'dan oluşan Başkanlık Divanı yönetti.

Dr.Akkan Suver'in faaliyet raporunu okumasının ardından, Köksal Bilgiç denetim raporunu okudu. Daha sonra Bülent Soylan ile Muhammed Akyol bütçe ve bilançoyu sundular.

Daha sonra seçimlere geçildi.

Seçimler sonrası Dr.Akkan Suver Cafer Okray, Sezgin Bilgiç, Lale Aytanç Nalbant, Serhat Tabanca, Ümran Köksüz, Mustafa Ergin ve Mahmut Saklı İcra Konseyi'ni oluşturdu.

İcra Konseyi yedek kadrosuna Rahmi Dilek, Belgin Tanrıverdi, Nimet Ulubay,Av. Murat Keçeciler, Prof. Dr. Özgür Çengel, Prof. Dr. Figen Yıldırım, Ferit Sağ, Hasan Yediyıldız ve Erol Altaş seçildi.

Denetim kurulu asil kadrosunu Gökhan Humbaracı, Alaaddin Koçak, Göksel Bilgiç oluşturdu. Denetim kurulu yedek kadrosuna Aysel Yürür, Mustafa Pakoğlu, Gülçin Güngören seçildi.

Genel Kurul sonrası Dr.Akkan Suver gösterilen itimata teşekkür ederek şöyle konuştu;

"Marmara Grubu Vakfı’mızın Genel Kurulu’nu yüksek varlıklarıyla şereflendiren değerli arkadaşlarımı saygı ile selamlıyorum. Yaşadığımız korkunç depremin acı ve endişe dolu günlerinden kurtulamadığımız bugünlerde Genel Kurul çalışmalarımıza hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmelte anarak sözlerime başlamak istiyorum.

Geçen Genel Kurulumuzdan bugüne benimle birlikte görev üstlenen ve emeklerini esirgemeyen muhterem arkadaşlarım Sayın Yüksel Çengel’i, Sayın Engin Köklüçınar’ı, Sayın Turan Sarıgülle’yi, Sayın Cafer Okray’ı, Sayın Lale Aytanç Nalbant’ı, Sayın Ümran Köksüz’ü, Sayın Serhat Tabanca’yı ve Sayın Sezgin Bilgiç’i ve onlarla birlikte Sayın Belgin Tanrıverdi’nin, Sayın Mahmut Saklı’nın, Sayın Mustafa Ergin’in, Sayın Rahmi Dilek’in, Sayın Nimet Ulubay’ın, Sayın Oğuzhan Ceylan’ın, Sayın Murat Keçeciler’in, Sayın Hasan Yediyıldız’ın, Sayın Bilal Bilici’nin de destekleriyle çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Bu arada arkadaşlarımızdan Sayın Şamil Ayrım AK Parti İstanbul’dan, Sayın Bilal Bilici Adana İyi Parti’den, Sayın Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara’dan milletvekili seçildiler. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Geride bıraktığımız günlerde ebebiyete intikal eden bazı arkadaşlarımızı ve gönüldaşlarımızı anarak konuşmama başlamak istiyorum.

Marmara Grubu Vakfı Onur Madalyası sahiplerinden Türkiye’den Bensiyon Pinto, Avusturya’dan Dr. Erhard Busek, Arnavutluktan Bujar Nishani ve Romanya’dan Alina Burbulescu ebediyete intikal etti. Gönüldaşlarımızdan (E) Büyükelçi Engin Ansay, Gazeteci Tufan Türenç, İş İnsanı Hüsamettin Kavi ve Gazeteci Orhan Erinç ile İcra Konsey’i üyelerimizden Belgin Tanrıverdi arkadaşımızın eşi Gökhan Tanrıverdi’yi kaybettik. Ebediyete intikal eden arkadaşlarımızın önünde saygı ile eğiliyor, mekanları cennet olsun diyoruz. Dile kolay…. Marmara Grubu Vakfı 38 yaşına, Avrasya Ekonomi Zirvesi 26 yaşına ulaştı. Bir sivil düşünce kuruluşunun kırk yaşına yaklaşması hiç de kolay bir olay değildir.

Milletlerin hayatında 38 yıl kısa bir dönemi ifade etse de, gönüllülük temelinde çalışan bir sivil toplum kuruluşu için uzun bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde Marmara Grubu Vakfı yaptığı ulusal ve uluslararası faaliyetler, uyguladığı projelerle pek az sivil toplum kuruluşuna nasip olacak bir başarı elde etmiştir. Bu başarı sürdürülebilirliktir, sorumluluktur, özveridir ve vefadır. Her şeyin ötesinde değerlere duyduğu saygıdır.

Bu saygı ve vefanın muhteşem örnekleri Atatürk felsefesine ve Cumhuriyet’e olan bağlılığımız, evrensel değerlere verdiğimiz önem temelinde oluşan kurumsal kültürümüzde ve etkinliklerimizde görülmektedir.

Bunun bir örneğini de; Marmara Grubu Vakfı’nın ve Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin oluşumunda pay ve hisse sahiplerinden Süleyman Demirel’in 100. Doğum gününü aziz hatırasına hürmeten arkadaşlarının katılım ve teşrifleriyle özel bir oturumla 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde gündeme getireceğiz. Aynı amaçla 2023 yılında Haydar Aliyev’in 100. Doğum gününü de kutladık.

Dünden bugüne intikal eden ve oldukça zahmetli geçen yirmialtı yıllık Avrasya Ekonomi Zirvesi yolculuğumuzda, yola çıktığımız ilk günkü arkadaşlarımızın hemen hemen hepsini maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Sayın Engin Köklüçınar, Sayın Müjgan Suver yorulmadan şevk ve azimle benimle birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Samimi bir dost ve vakfın destekçisi olarak Sayın Ahmet Çalık da, ilk günden bugüne vakfa ilgisini eksik etmeyen kadişinas bir dost olarak yanımızda oldu. Arkadaşlarımla beraber kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bunca yıl sonra geriye dönüp baktığımda gördüğüm bu büyük başarı hikayesi aynı amaçla yolları buluşanların inanarak birlikte yan yana yürümesidir. Dileğim bu dostluk ve inanç birlikteliğinin daha nice yıllar sürdürülmesi, bizlerden sonra da daha büyük başarılarla yola devam etmesidir.

Türkiye bugün Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yalnız Avrupa’nın ve bölgenin ekonomik gücü değil, aynı zamanda küresel ekonominin, küresel bir oyuncusu olmaya adaydır. Biz hem Avrupa’da hem de Asya’da olmanın verdiği avantajla ve tarihi, kültürel işbirliğimiz temelinde, bölge ülkelerine yeni ekonomik imkanlar, yeni ufuklar ve yeni İpek yolları açmanın arifesindeyiz.

Kuşak ve Yol inisiyatifinde, Avrasya Devletleri, Türk Devletleri beraberliğinde, bölgemizde izlediğimiz proaktif bir dış politika ile köklü değişimlere öncülük etmekteyiz. Geldiğimiz yer önemlidir. Avrasya işbirliğinin yanında Avrupa Birliği hedefimiz bize farklı fırsatlar ve yollar açmaktadır. Bütün bu gerçekler tarihin Türkiye’ye sunduğu altın bir fırsattır.

Bu hedefler doğrultusunda geçen yıl Marmara Grubu Vakfı olarak, Azerbaycan’da beş ayrı etkinliğe katıldık. Özbekistan’da Avusturya’da ve Moldova’da iki ayrı çalışmaya imza attık. Kazakistan’da ve Özbekistan’da gerçekleşen seçim ve referandumlarda gözlemci olarak ülkemizi sivil toplum kuruluşu olarak temsil ettik. Ayrıca Montenegro’da, İtalya’da, Fas’ta, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Makedonya’da, Sırbistan’da, Bosna Hersek’te ve Gagavuzya’da çalıştaylar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda arkadaşlarım; Cafer Okray, Sezgin Bilgiç, Oğuzhan Ceylan, Belgin Tanrıverdi, Mustafa Ergin, Mahmut Saklı, Müjgan Suver ve Erol Altaş kimi zaman benimle birlikte oldular, kimi zaman da kendi başlarına vakfımızı temsil ettiler.

Bir çalışma yılını daha geride bıraktık. Marmara Grubu Vakfı olarak, 2024 faaliyetleri arifesindeyiz. Bu yıl da işbirliği yaptığımız ülkelerle, kurum, kuruluş ve kişilerle diyalog içinde ötekisi olmayan, sevgi dolu bir ortamda yarınlara birlikte koşmaya devam edeceğiz. Barış dolu günler dileği ile."

YOLUMUZA GURURLA DEVAM EDİYORUZ

Duayen: Ertuğrul Kumcuoğlu, Başkan: Akkan Suver

(Soldan sağa ayaktakiler:) Lale Aytanç Nalbant, Hasan Yediyıldız, Prof. Dr. Özgür Çengel,Ferit Sağ, Rahmi Dilek,

Av. Serhat Tabanca, Av. Murat Keçeciler, Mustafa Ergin, Sezgin Bilgiç, Mahmut Saklı, Ahmet Polat, Oğuzhan Ceylan

(Soldan sağa oturanlar:) Nimet Ulubay, Müjgan Suver, Cafer Okray, Ertuğrul Kumcuoğlu, Dr. Akkan Suver, Ümran Köksüz, Prof. Dr. Figen Yıldırım, Av. Belgin Tanrıverdi.