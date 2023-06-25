Havaların ısınması ile birlikte plajlarda doluluk başladı. Marmara Ereğlisi'nde kadınlar plajının olup olmaması merak edilenler arasında. Peki, Marmara Ereğlisi'nde kadınlar plajı var mı? Kadınlar plajının fiyatı ne kadar? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

Marmara Ereğlisi'nde Kadınlar Plajı Var Mı?

Marmara Ereğlisi'nde kadınlar plajı vardır. Kadınlar plajında, çalışanlarda kadın personelden oluşmaktadır. İlçede deniz sığ ve kumlar incedir. Ancak yüzme bilmeyenler için tehlikelidir.

Marmara Ereğlisi Kadınlar Plajı Fiyatı Ne Kadar?

Marmaraereğlisi Kadınlar Plajı'na giriş ücretsizdir.