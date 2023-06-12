Marmara Adası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bir turistik destinasyondur. Adada gezilecek birçok yer bulunmaktadır. Abide Sarayı, Eski Saray ve Velimeşe Sarayı gibi tarihi saraylar ziyaret edilebilecek önemli noktalardan bazılarıdır. Ayrıca, adada doğa yürüyüşleri yapabilir, plajlarda denize girebilir ve adanın sahip olduğu küçük tepelerde manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Marmara Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Marmara Adası Ülkemizin Balıkesir şehrinde yer alır. Bunun yanında ülkemizin en büyük ikinci adası olma özelliğine de sahiptir. Adayı gezmek istiyorsanız arabanızı da yanınızda götürerek rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Marmara Adasına deniz otobüsleri ile kolay bir şekilde gidilebilir. Bostancı ve Yenikapı'dan sürekli deniz otobüsleri kalkmaktadır. Bostancı'dan Marmara Adasına gidiş yaklaşık 3.5 saat sürmektedir. Adaya Tekirdağ üzerinden tekneler ile çok daha uygun fiyatlara da gitmeniz mümkündür.

Marmara Adasında gidilecek yerler nereler ?

Marmara Adasında birbirinden güzel köyler bulunmaktadır. Gündoğdu Köyü bunlardan biridir. Köy Marmara Adasının merkezine sadece 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Köyde gezilip görülecek yerlerin yanında kalmak için pansiyonlar da bulunmaktadır.

Çınarlı Köyü oldukça yaşlı olan çınarları ile ünlüdür. Bu köy Marmara Adasının turistlik açıdan en çok ilgi gören köyüdür. Köyde geçim çoğunlukla balıkçılıkla sağlanmaktadır.

Topağaç köyü adanın tarım ihtiyaçlarının karşılandığı köydür. Bu köy adanın güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Köy toprakları oldukça verimlidir. Adanın sebze ve meyve ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu bu köy tarafından sağlanmaktadır.

Asmalı köyü merkeze yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunur. Adanın bu bölümünde yat turizmi oldukça gelişmiştir. Geçim kaynağı turizm, balıkçılık ve zeytincilik ile sağlanmaktadır. Burada eski ahşap Roma evleri vardır. Rum evlerine asırlar önce yapılmış olan resimler hala ilk günkü güzelliğindedir.Saraylar Köyü adanın mermer köyü olarak bilinmektedir. Buradaki mermer ocakları Roma döneminden beri buradadır. Buradan yaklaşık 1800 yıldır mermer çıkarılıp işlenmektedir. Saraylar Köyünden çıkarılan mermerler dünyaca ünlüdür ve oldukça kalitelidir. Burada açık hava müzesi de yer almaktadır.