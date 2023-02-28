Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk ise “Milyonlarca dolar da harcasanız, ölçülmeyen ve analiz edilmeyen pazarlama çalışması bundan çok daha fazla zarara yol açar” uyarısında bulundu.

Markalar dijital pazarlama için yıllık harcama bütçelerinde önemli kalemler ayırıyor. Araştırmalara göre reklam bütçelerinin yüzde 70’i sosyal medya pazarlama faaliyetlerine harcanıyor. Günümüzde dünya çapında 4.5 milyar, Türkiye’de ise 68 milyon kişi sosyal medya kullanıcısı durumunda. Influencer takibi, video izleme ve çeşitli armağanlar ile indirimler için pazarlama faaliyetlerini takip de en sık gerçekleşen sosyal medya eylemleri arasında yer alıyor. Bu rakamlarla birlikte markaların sosyal medya pazarlama faaliyeti de her geçen gün artıyor. Peki sosyal medyada yapılan pazarlama faaliyetinin geri dönüşü nasıl ölçülür? Sadece satış rakamları mı başarıyı ya da başarısızlığı gösterir? Dijital analiz ve raporlama yapılmadan yani sosyal medya pazarlama çalışmasıyla birlikte siteye gelen trafik ve arama motorlarında tanıtımı gerçekleşen ürün ile hizmete yönelik araştırma olmadan, marka dijital pazarlamadan elde ettiği faydayı ölçemez. Pazarlama konusunda veri analizinin önemi üzerinde en çok duran şirketlerden Digital Exchange’in uzman ekibi, markalara dijital pazarlama faaliyetlerini ölçümlemeye ilişkin önemli bilgiler verdi.

Birçok Önemli Kriter Devrede

Dijital analiz ve raporlama olmadan bir sosyal medya pazarlama çalışmasının tam olarak ölçümlenemeyeceğini ve bunun da marka açısından hem olumsuz hem de yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğini belirten Digital Exchange ekibi, “Yapılan pazarlama çalışmasının başarısı ne ciro ne satılan ürün sayısı ne de kampanya hakkındaki yorumlarla ölçülebilir. Bunun için de birçok metot uygulanması gerekir. Veri olmadan, bir kampanyasının başarısı ölçülemez. Hatta Ölçülmeyen bir pazarlama faaliyeti yok sayılır” ifadesini kullandı. Veri ölçümü için de birçok kriter olduğunu dile getiren Digital Exchange ekibi, şu noktaların altını çizdi:

“Yapılacak dijital analizde ve raporlamada mutlaka bu verilere yer verilmesi gerekmektedir:

Satış sitesine yapılan giriş sayısı,

Kaç tüketicinin ürünü incelediği,

Alışveriş için sitede ne kadar kaldığı,

Satın almayı resmi siteden mi başka online alandan mı yaptığı,

Influencer marketing’de verilen site telefonunu kaç kişinin aradığı,

Onlara çalışanların ne yanıtlar verdiği hangi soru ve sorunlarla karşılaştığı,

Pazarlama çalışması sonrası ürün ve hizmetin Google’da hangi oranda arandığı,

Arama yapanların hangi başka ürün ve hizmeti de yöneldiği.”

Markanın Bilinirlik Algısı İçin Yapılmalı

Ölçme ve değerlendirme yapmanın pazarlama için sağlıklı sonuçlar verdiğinin altını çizen Digital Exchange Ekibi, “Bir kampanyanın sosyal medyada viral olması, üzerine birçok konuşma yapılması, yorumların gelmesi pazarlama faaliyetinin başarılı olduğunun göstergesi sayılmaz. Bu nedenle Influencer seçiminden, ürünün konumlandırılmasına, pazarlama içeriğinden, hangi zamanda ve hangi mecrada en önemlisi de hangi kitle için yayınlanacağının karar verilmesi süreçlerinde dijital analizler büyük önem taşır. Influencer’ı tanımak, daha önce yaptığı işleri bilmek ve bunun dijital analiz raporlarını görmek önemlidir. Markanın bilinirlik algısı, itibarı pazarlama süreçlerinde rol oynar. Tüm bunları ele aldıktan sonra kampanya yapılırken gerçekleşecek raporlamalar, bir sonraki kampanyanın sürekliliği, bütçenin verimli kullanılması ve marka itibar algısının doğru oturtulması açısından önemli katkılar sağlar. Ölçemediğiniz bilgi size ait değildir. Dünyanın en pahalı kampanyasını bile yapmış olsanız, önemli olan elinizde kampanyaya ilişkin veriler bulunmasıdır” bilgisini paylaştı.

Tüketiciyi Önemseyen Marketing Dönemi

Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, pazarlamada Outbound ve Inbound yöntemleri olduğunu günümüzde Inbound’dun daha önemli noktaya eriştiğini belirtti. “Outbound pazarlamada hedef kitle analizini yapmadan, pazarlama yapıyor olmanın gücüyle bir kampanya düzenlenir” diyen Pamuk, “Milyonlarca dolar da harcasanız, ölçülmeyen ve analiz edilmeyen pazarlama çalışması bundan çok daha fazla zarara yol açar. Bugün markaların pazarlamaya harcadıkları her bir kuruşun geri dönüşünün olması gerekir. Bunun için de pazarlama yapılacak kitlenin tanınması, marka itibarının oluşturulması ve iyi bir müşteri deneyimi yaratılması gerekir. Bunların en temel yolu da Inbound pazarlamadan geçer. Elinizde güçlü bir SEO içerik oluşturma aracı, arama motoru pazarlaması, açılış sayfası, içerik ve sosyal medya gücü varsa ınbound pazarlamada avantajınız olur. Tüm bunları yapabilmeniz için de dijital raporlamaya, ölçme ve değerlendirmeye ihtiyaç duyacaksınız” ifadesini kullandı.

Verileri Değerlendirmek Kazandırıyor

Bugün internet sitesi trafiklerinin rahatça görülebildiğini anlatan Pamuk, “Önemli olan yaptığınız pazarlama faaliyeti öncesinde ve sonrasındaki rakamları analiz etmekten geçer. Böylece

-İş birliği yaptığınız Influencer doğru kişi miydi,

-Satış oranları ne kadar yükseldi,

-Hedef kitle kampanya hakkında ne düşündü,

-Arama sonuçlarında marka algısı nasıl ele aldı, gibi sorulara yanıt verilerek kampanyanın sağlıklı yürütülmesi noktasında bir veriye ulaşılır. Bu da markanın bir sonraki kampanyasının daha fikir aşamasındayken sağlıklı şekilde doğmasını sağlar, markanın daha fazla trafik kazanmasını, itibarın artmasını, satışa bağlı ekonomik başarı yaşamasını beraberinde getirir. Ölçebildiğiniz ve işleyebildiğiniz veri kadar büyüyebilirsiniz. Pazarlamada bu unsuru unutmadan hareket etmek en doğru yöntemdir. Böylece sosyal medya pazarlaması mı, e-posta yollama, sosyal medya paylaşımları ve blog sayfası gibi gibi doğrudan satış odaklı olmayan ama müşteriyle arada bağ kurmaya yarayan, bilgilendirici faaliyetler ile pazarlama faaliyetlerinin gücü ölçülmüş olur. Bütçe de ona göre doğru kullanılmaya başlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi