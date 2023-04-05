Senaryosunu Greta Gerwig ve Noah Baumbach kaleme aldığı, Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrolleri paylaştığı, Greta Gerwig‘in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie‘nin fragmanı yayınlandı.

Filmin Konusu;

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.

Barbie filmin fragmanı;

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi