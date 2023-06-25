Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Mardin ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Mardin Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Mardin / Artuklu / Mardin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 437,00 4,35 4,7 Mardin / Midyat / Midyat Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 422,34 6,33 7,31 Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 408,25 8,53 8,61 Mardin / Artuklu / Mardin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 390,39 11,64 11,95 Mardin / Midyat / Midyat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 380,24 13,63 18