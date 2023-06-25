Siirt Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı! Siirt Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Mardin ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Mardin Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon
Durumu		 Yabancı
Dili		 Taban
Puanı		  Yüzdelik Dilim
2022		 Yüzdelik Dilim
2021
Mardin / Artuklu / Mardin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 437,00 4,35 4,7
Mardin / Midyat / Midyat Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 422,34 6,33 7,31
Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 408,25 8,53 8,61
Mardin / Artuklu / Mardin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 390,39 11,64 11,95
Mardin / Midyat / Midyat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 380,24 13,63 18
Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 364,64 16,96 19,58
Mardin / Midyat / Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 355,25 19,18 27,74
Mardin / Artuklu / Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 352,87 19,76 24,24
Mardin / Artuklu / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 352,79 19,78 21,09
Mardin / Nusaybin / Nusaybin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 350,32 20,38 20,32
Mardin / Artuklu / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Arapça 336,61 24,04 30,48
Mardin / Kızıltepe / Sakarya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 332,70 25,18 29,43
Mardin / Nusaybin / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 329,44 26,15 29,85
Mardin / Artuklu / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 318,30 29,7 37,69
Mardin / Mazıdağı / Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 307,27 33,53
Mardin / Artuklu / Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,99 38,61 47,48
Mardin / Derik / Derik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 290,54 40,04
Mardin / Kızıltepe / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 272,39 48,25 48,55
Mardin / Dargeçit / Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 270,44 49,21 31,72
Mardin / Artuklu / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 259,80 54,73 52,44
Mardin / Artuklu / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,58 55,94 61,62
Mardin / Derik / Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 249,41 60,6 80,39
Mardin / Kızıltepe / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,68 64,09 63,99
Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 242,43 64,88 68,82
Mardin / Savur / Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 226,41 75,51 65,38
Kaynak: HABER MERKEZİ