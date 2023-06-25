Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Mardin ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Mardin Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Mardin / Artuklu / Mardin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|437,00
|4,35
|4,7
|Mardin / Midyat / Midyat Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|422,34
|6,33
|7,31
|Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|408,25
|8,53
|8,61
|Mardin / Artuklu / Mardin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|390,39
|11,64
|11,95
|Mardin / Midyat / Midyat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,24
|13,63
|18
|Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|364,64
|16,96
|19,58
|Mardin / Midyat / Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|355,25
|19,18
|27,74
|Mardin / Artuklu / Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|352,87
|19,76
|24,24
|Mardin / Artuklu / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|352,79
|19,78
|21,09
|Mardin / Nusaybin / Nusaybin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,32
|20,38
|20,32
|Mardin / Artuklu / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Arapça
|336,61
|24,04
|30,48
|Mardin / Kızıltepe / Sakarya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|332,70
|25,18
|29,43
|Mardin / Nusaybin / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|329,44
|26,15
|29,85
|Mardin / Artuklu / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|318,30
|29,7
|37,69
|Mardin / Mazıdağı / Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|307,27
|33,53
|–
|Mardin / Artuklu / Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|293,99
|38,61
|47,48
|Mardin / Derik / Derik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,54
|40,04
|–
|Mardin / Kızıltepe / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|272,39
|48,25
|48,55
|Mardin / Dargeçit / Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|270,44
|49,21
|31,72
|Mardin / Artuklu / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,80
|54,73
|52,44
|Mardin / Artuklu / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,58
|55,94
|61,62
|Mardin / Derik / Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,41
|60,6
|80,39
|Mardin / Kızıltepe / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,68
|64,09
|63,99
|Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|242,43
|64,88
|68,82
|Mardin / Savur / Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|226,41
|75,51
|65,38