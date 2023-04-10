Bu yıl 28.’si gerçekleştirilecek Marble İzmir’de, hollerin ve dış alanın tamamı katılımcılara tahsis edilmiş durumda. Yeni alanlarla birlikte 150 bin metrekareyi aşan, binin üzerinde katılımcının yer alacağı fuarda, sektörün yoğun talebi nedeniyle boş yer kalmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, sektöre katkı sağlamaya, Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından katılımcısı, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla öncü olan Marble İzmir, 2022’de 2 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan doğal taş sektörüne, yeni hedeflere ulaşması için katkı sağlayacak. Katılımcı ve ziyaretçilerden alınan geri dönüşler ile gelen talepler doğrultusunda açık ve kapalı tüm alanlar bu yıl da katılımcıların kullanımına tahsis edildi. Fuarda, tüm doğal taş firmaları fuarizmir’in kapalı hollerinde yer alırken C holünün büyük bir kısmı ile D holünün tamamı makine ve teknoloji firmalarına tahsis edildi. Blok mermer alanının büyüklüğü de geçtiğimiz yıla oranla artırılırken işlenmiş doğal taş sergi alanı için de geçici bir kapalı alan oluşturuldu.

Fuar alanına getirilen ilk doğal taş bloğu Shadow oldu

Türkiye’nin en büyük fuar operasyonunda hazırlıklar da aralıksız sürüyor. İlk taşlar blok taş alanına getirilirken firmaların stant kurulum süreci de devam ediyor.28. Marble İzmir için fuarizmir’e getirilen ilk doğal taş, Balıkesir’in Balya ilçesindeki ocaktan çıkarılan “Shadow” oldu. Grinin ve füme rengin harmanlanmış bir bileşimi olarak ortaya çıkan, yüzeyindeki hareketlilik ile boyut kazanan Shadow, çok geniş geniş bir kullanım alanında tercih ediliyor. Türkiye’nin dört bir yerindeki taş ocaklarından çıkartılıp İzmir’e getirilen blok taşların alandaki yerleşimi 19 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Tır ve kamyonlarla fuarizmir’e getirilen renk renk, çeşit çeşit doğal taş bloklar; fuar boyunca sergilenecek. Operasyon süresince bin 500’e yakın blok taşın alana getirilmesi planlanıyor.

İhracat 2 milyar doları geçti

Marble İzmir’in ilki yapıldığında toplam doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken yıllar içinde fuarın da katkısı ile Türkiye’nin doğal taş ihracatı geçtiğimiz yıl 2 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılında yerli ve yabancı bini aşkın firmanın katıldığı Marble İzmir’i, Türkiye’nin dört bir yanından ve 145 ülkeden yerli ve yabancı 78 bini aşkın kişi ziyaret etti. Ülkemizin doğal taş zenginliklerini Türkiye ve dünyanın dört bir yanına tanıtan Marble İzmir, 2023 yılı için de doğal taş ihracatının can damarı olmaya devam edecek.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi

Katılımcı firmalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyada ziyaretçi çalışmaları gerçekleştirildi. ABD, Orta Doğu ile Asya ve Avrupa bölgelerindeki ticari ataşeliklerimiz ile iş birlikleri yapılırken Fuar’a, dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihracatçılar birlikleri iş birliğiyle de alım heyeti programları düzenleniyor. Bu programlar kapsamında hedef ülke olarak belirlenen ABD, Birleşik Krallık, Hindistan, Polonya, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, İsrail, Kazakistan, Özbekistan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Filistin, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan’dan yüzlerce yabancı müşteri ağırlanacak. Fuar süresince düzenlenecek B2B görüşme programları ile katılımcı firmaların müşteriler ile hızlı ve etkili biçimde görüşmesi sağlanacak. Ayrıca, web sayfası üzerinden, alım heyeti programlarına, Avustralya’dan İtalya’ya, Çin’den ABD’ye kadar dünyanın her kıtasındaki 54 ülkeden yabancı ziyaretçi başvurusu geldi. Bu yılki fuarı, yerli ve yabancı 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İzmir ve ülke ekonomisine katkı

Marble İzmir; sektöre ve yan sektörlerine, ihracata, istihdama katkı sağlamasının yanı sıra önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turizmden konaklamaya, ulaşımdan yiyecek içecek sektörüne kadar birçok alanda kent ekonomisine de pozitif etki sağlayacak. Fuar nedeniyle kente gelecek yerli, yabancı katılımcı ve ziyaretçiler, İzmir’de Marble bereketini hissettirecek.

“Değişik” tasarımlar Marble İzmir’le hayat buluyor

Marble İzmir, bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması’yla da genç tasarımcıları sektörün yenilikçi firmalarıyla bir araya getiriyor. Doğal taş ihracatının, tasarım ve mimariyle desteklenerek katma değeri yüksek ürünlerle yapılmasıyla artması, Türk doğal taşının pazarda yenilikçi yüzünün ortaya konulmasının amaçlandığı yarışmada hayata geçirilecek özgün tasarımlar, Marble İzmir’de ziyaretçilerle buluşacak. 15 ülkeden genç tasarımcıların, jüri değerlendirmesi sonucu finale kalan 28 projesi, sektörün yenilikçi firmaları tarafından hayata geçirilecek ve ödül kazananlar 28. Marble İzmir’de belli olacak.

Marble İzmir’de; mermer, granit, traverten, oniks, limestone, diyabaz, andezit, bazalt, madencilik sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, madencilik makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar ve dergiler, bilgi işlem ve yazılım firmaları, nakliye ve lojistik hizmetler, finansman ve kredilendirme hizmetleri, kamu ve resmi kurumlar, dernek, birlik ve STK’ları, medya kurum ve kuruluşları yer alacak.

T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir 27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından destekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ