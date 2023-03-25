Kızarmış Ekmek Yanına: Mantarlı Karides Güveç Tarifi
Malzemeler:
- 500 gram karides
- 200 gram mantar
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet domates
- 1 adet biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı su
- Tuz, karabiber
- Maydanoz yaprakları
Yapılışı:
- Karidesleri temizleyip yıkayın.
- Mantarları temizleyip dilimleyin.
- Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
- Domatesi ve biberi de küçük küpler halinde doğrayın.
- Tencereye zeytinyağını ekleyin ve kuru soğanları kavurun.
- Ardından sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edin.
- Domates ve biberleri de ekleyip kavurun.
- Salçayı ekleyin ve karıştırın.
- Mantarları ekleyerek karıştırın ve suyunu çekene kadar pişirin.
- Karidesleri ekleyerek karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın.
- Karidesler pişene kadar orta ateşte yaklaşık 5 dakika pişirin.
- Servis tabağına aldığınız mantarlı karides güveci, kızarmış ekmeklerle birlikte servis yapın. Üzerine maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
İpucu: Mantarlı karides güveci, farklı baharatlar ve sebzeler ekleyerek lezzetlendirilebilir. Örneğin, sarımsak, kekik veya patates gibi malzemelerle tarifinizi kişiselleştirebilirsiniz.
Afiyet olsun!