Kızarmış Ekmek Yanına: Mantarlı Karides Güveç Tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram karides
  • 200 gram mantar
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet domates
  • 1 adet biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı su
  • Tuz, karabiber
  • Maydanoz yaprakları

Yapılışı:

  1. Karidesleri temizleyip yıkayın.
  2. Mantarları temizleyip dilimleyin.
  3. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
  4. Domatesi ve biberi de küçük küpler halinde doğrayın.
  5. Tencereye zeytinyağını ekleyin ve kuru soğanları kavurun.
  6. Ardından sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edin.
  7. Domates ve biberleri de ekleyip kavurun.
  8. Salçayı ekleyin ve karıştırın.
  9. Mantarları ekleyerek karıştırın ve suyunu çekene kadar pişirin.
  10. Karidesleri ekleyerek karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın.
  11. Karidesler pişene kadar orta ateşte yaklaşık 5 dakika pişirin.
  12. Servis tabağına aldığınız mantarlı karides güveci, kızarmış ekmeklerle birlikte servis yapın. Üzerine maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

İpucu: Mantarlı karides güveci, farklı baharatlar ve sebzeler ekleyerek lezzetlendirilebilir. Örneğin, sarımsak, kekik veya patates gibi malzemelerle tarifinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!