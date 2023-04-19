Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen bir etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi ve hükümetin muhalefet adaylarına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Yavaş, AKP'nin Millet İttifakı adaylarına yönelik karalama kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Yavaş, konuşmasında şunları ifade etti: "Madem size oy vermeyenler terörist, hain o zaman vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy vermeye geldi mi terörist?" Ankara'da seçimi kazandıklarında iddiaların tam aksinin yaşandığını vurgulayan Yavaş, "Yardımları kesecek dedikleri kardeşiniz; geçen yıl 3 ay müddetle 200 bin aileye doğal gaz verdi, kimseyi üşütmedi" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş'ın Sinop İskele Meydanı'ndaki konuşması, sosyal medya üzerinden büyük ilgi topladı ve vatandaşlar tarafından olumlu yorumlarla desteklendi. Yavaş'ın vergi konusundaki eleştirisi, hükümetin muhalefet partilerine yönelik tutumunu eleştiren birçok vatandaşın gündemine oturdu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ