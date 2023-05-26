Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçim sonrası açıklamaları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisine neden oldu. Oğan, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir talebi olmadığını belirtmişti. Ancak Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden Oğan'a yanıt vererek, makam talebinin olduğunu iddia etti.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Oğan'ın Kılıçdaroğlu'dan makam talep ettiğini ve bunun kamuoyuna deklare edilmesi gerektiğini ifade etti. Oğan'ın seçim sürecinde tabanını ikna etmek için böyle bir talepte bulunduğunu söyleyen Yavaş, Cumhur İttifakı'ndan herhangi bir talep gelmediğini belirtti.

Tartışmanın bir diğer noktası ise Oğan'ın, yeni geçilen sistemde parlamentonun ve cumhurbaşkanlığının ayrı yerlerde olmasının ülkeyi krize götüreceği yönündeki açıklaması oldu. Yavaş, bu konuda da Oğan'ı eleştirerek, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir açıklama yapmaması gerektiğini ifade etti.

Bu tartışma, Ata İttifakı'nın seçim sonrası tutumunu sorgulayan bir gelişme olarak öne çıkarken, siyasi kulislerde de geniş yankı uyandırdı. İki taraf arasındaki polemik, kamuoyunda da dikkatle takip ediliyor.