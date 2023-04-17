ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan depremlerde iş yerleri zarar gören Malatyalı esnafa destek olmak için Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen dayanışma günlerini ziyaret etti.

Yavaş’a; eşi Nursen Yavaş ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Vekili Yardımcısı Batuhan Demirel eşlik etti.

Tek tek stantları gezen ve depremden zarar gören bölge esnafıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Yavaş, hem alışveriş yaptı hem de esnafın Ramazan Bayramı’nı kutladı

MANSUR YAVAŞ’A SEVGİ SELİ

Depremden etkilenen esnaf ve onlara destek olmak için alışveriş yapmaya gelen Başkentlilerin de Mansur Yavaş’a ilgisi büyük oldu. Malatya’dan gelen esnafın taleplerini dinleyen Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) birlikte düzenlediği Malatya Dayanışma Günleri 20 Nisan Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.